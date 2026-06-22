22.06.2026 15:48 "Erhol dich gut. Du wirst noch gebraucht": So reagieren Promis auf Haftbefehl-Auszeit

Rapper Haftbefehl hat auf Instagram eine gesundheitsbedingte Auftritts-Pause angekündigt. Darauf reagierten jetzt viele Kollegen und Prominente.

Von Jenny Tobien

Berlin/Frankfurt am Main - Von Jan Delay (49) bis Kai Pflaume (59): Mehrere Prominente haben mit ermutigenden und emotionalen Worten auf die Ankündigung von Rapper Haftbefehl (40) reagiert, aus gesundheitlichen Gründen eine Auftrittspause einlegen zu wollen.

Da Haftbefehls Nase durch seinen langjährigen, exzessiven Kokain-Konsum stark deformiert ist, tritt er zurzeit nur noch mit Maske auf. Jetzt hat er aber erst einmal eine Bühnenpause angekündigt. © Hannes P. Albert/dpa "Einzig richtiger Schritt! Und Hut ab für Deine Offenheit darüber zu sprechen! Alles Gute", schrieb etwa Schlagersänger Ikke Hüftgold (49) in den Kommentaren unter dem Instagram-Post. Musiker Jan Delay wünschte "alle kraft und geduld der welt!!". Und der Rapper Samra (31) schrieb: "Ganz viel Kraft habibi! Du schaffst das". Moderator Kai Pflaume kommentierte: "Erhol dich gut. Du wirst noch gebraucht". Rapper Massiv (43) schrieb: "Viel Kraft und Gesundheit mein Bruder". Haftbefehl, der mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan heißt, hatte in einem Instagram-Beitrag am Sonntag erklärt, dass er aktuell "emotional und körperlich" nicht in der Verfassung sei, aufzutreten. Nähere Angaben zu seinem gesundheitlichen Zustand machte der Rapper nicht.

Musiker Jan Delay (49) wünschte Haftbefehl "alle kraft und geduld der welt!!" © Uwe Anspach/dpa

Rapper Massiv (43) schrieb: "Viel Kraft und Gesundheit mein Bruder". © Annette Riedl/dpa

Hallenshows sollen laut Veranstalter stattfinden

Die geplanten Hallenshows von Haftbefehl im September und Oktober in Frankfurt, Düsseldorf und Berlin sollen nach aktuellem Stand laut Veranstalter stattfinden. Die Absage betreffe nur die Festivalauftritte, heißt es bei Join Live Events. Erst am vergangenen Wochenende war ein Konzert von Haftbefehl beim Heroes Festival im bayerischen Geiselwind abgesagt worden. Für ihn war Rapper Ski Aggu (28) eingesprungen. Anfang Juni war ein Auftritt von Haftbefehl beim World Club Dome in Frankfurt zunächst verzögert und dann ganz gestrichen worden.

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