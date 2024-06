US-Rapperin mit nur 26 Jahren verstorben: Trifft diesen Promi eine Mitschuld?

Auch der Freund der Musikerin, MotionGod Bandman, verabschiedete sich und schrieb zu einer Reihe an Bildern und Videos des Paares: "Du hast endlich den Frieden gefunden, den du gesucht hast." und "Ich liebe dich so sehr."

Enchantings Schwester, Kay Jay, bestätigte den Tod in sozialen Netzwerken . Auf Facebook und X teilte sie ein Selfie mit ihrer Schwester und schrieb: "Ich liebe dich Kleines 💔"

"Sie kam die letzten vier Tage zu mir nach Hause, um clean zu werden. Sie hat ihr Bestes versucht und ich habe alles getan, was ich konnte, um ihr zu helfen, sie hat es versucht", heißt es in dem Statement.

Die Rapperin hatte offenbar bereits seit Längerem mit einer Drogensucht zu kämpfen und habe ihrem Management zufolge in ihren letzten Tagen unter Entzugserscheinungen gelitten.

Ein Vertreter ihres Management-Teams bestätigte die traurige Nachricht gegenüber dem Boulevard-Portal " The Shade Room " und erklärte, dass Enchanting im Krankenhaus an den Folgen einer Überdosis verstorben sei.

Enchanting ist bereits die zweite Künstlerin in Gucci Manes Label, die an einer Überdosis gestorben ist. Ihren Freund und Rap-Kollegen Big Scarr (†22) verlor die Musikerin vor zwei Jahren - ebenfalls an eine Überdosis. © Montage: Instagram/luvenchanting (2)

Channing Nicole Larry, wie die Rapperin mit bürgerlichem Namen heißt, wurde 1997 als Tochter eines US-Soldaten in Deutschland geboren. Noch im Kindesalter wanderte sie mit ihrer Familie in die USA aus und begann in ihrer neuen Heimat Texas bereits früh ihre Musikkarriere.

2020 unterschrieb die "Trap and Blues"-Künstlerin schließlich einen Vertrag bei Gucci Manes Label "1017" und feierte an seiner Seite große Erfolge.

"Wir sind so traurig, dass wir einer so großartigen jungen Dame R.I.P. sagen müssen, einem wahren Star, wir werden dich alle vermissen, Chant", schrieb Gucci Mane auf Instagram.

Doch zahlreiche Fans reagierten auf den Post mit schweren Vorwürfen: Sie beschuldigten den Labelchef, sich nicht um seine Künstler zu kümmern. Grund dafür ist ein weiterer Tod innerhalb des Labels.

Erst vor knapp zwei Jahren ist der aufstrebende Rapper Big Scarr, ebenfalls bei Mane unter Vertrag, mit gerade einmal 22 Jahren an einer Überdosis verstorben.