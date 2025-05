Xatars Schuldenfalle: Rapper meldete vor Tod Privatinsolvenz an

Köln - Am Donnerstagabend wurde die Hip-Hop-Legende Xatar mit nur 43 Jahren tot in einer Kölner Wohnung aufgefunden. Kurz vor seinem Tod soll der Rapper Privatinsolvenz angemeldet haben.

Trotz Schulden dürfen Selbstständige laut Paragraf 35 der Insolvenzordnung die Einnahmen durch ihre Musik behalten. So wollte der 43-Jährige innerhalb von drei Jahren wieder finanziell durch Auftritte und Co. auf die Beine kommen.

Gleichzeitig hatte er das Gericht darum gebeten, dass ihm am Ende die restlichen Schulden erlassen werden. Dem wurde zugestimmt.

BILD-Recherchen zufolge sei er zahlungsunfähig gewesen und hatte aus eigener Not am 24. September 2024 ein Insolvenzverfahren beantragt.

Ein offizieller Beschluss des Amtsgerichts Köln (Aktenzeichen 70d IN 203/24) gibt Aufschluss über die schwierige finanzielle Situation, in der sich Xatar (bürgerlich: Giware Hajabi) einige Monate vor seinem Tod befunden haben muss.

Tragischerweise ist der Rap-Star an dem Ort, an dem er neue Musik produzierte, auch gestorben. Denn das Kölner Apartment gehörte laut BILD-Informationen einer Geschäftspartnerin. Dort soll er ständig an neuen Songs gearbeitet haben - auch eine erste Single sei bereits fertig gewesen.



Zum erneuten Erfolg sollte es aber nicht mehr kommen. Für Xatar kam jede Hilfe zu spät. Bisher gibt es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung, ein toxikologisches Gutachten steht noch aus.