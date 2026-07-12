Rapper Pitbull und seine Fans stellen denkwürdigen Weltrekord auf
London - Schwarze Krawatte, weißes Hemd, Piloten-Sonnenbrille, Ziegenbärtchen - und ganz wichtig: eine aufsetzbare Latex-Glatze. In diesem Outfit feierten Tausende Fans beim Konzert des US-Musikers Pitbull (45, "Give Me Everything") im Londoner Hyde Park und brachen damit einen Weltrekord.
"Wir haben den Guinness-Weltrekord für die größte Versammlung von Menschen, die Glatzenperücken tragen, offiziell auf 22.141 festgelegt", schrieb der Rapper stolz auf Instagram.
Pitbull dankte seinen Fans, dass sie sich trotz Temperaturen um die 30 Grad und praller Sonne die mitunter klebrigen Latex-Glatzen aufsetzten.
Kein leichtes Unterfangen: "Ich glaube, ich habe sie zu früh aufgesetzt", erklärte eine Zuschauerin der Nachrichtenagentur AFP.
"Jetzt kriege ich sie nicht ab, weil mein Haar und mein Make-up durcheinander geraten sind, und ich muss zugeben: Sie geht nicht ab."
Titelfoto: IMAGO/Avalon.red