Rapper Pitbull und seine Fans stellen denkwürdigen Weltrekord auf

London - Schwarze Krawatte, weißes Hemd, Piloten-Sonnenbrille, Ziegenbärtchen - und ganz wichtig: eine aufsetzbare Latex-Glatze. In diesem Outfit feierten Tausende Fans beim Konzert des US-Musikers Pitbull (45, "Give Me Everything") im Londoner Hyde Park und brachen damit einen Weltrekord.

Tausende Fans verkleideten sich wie ihr Idol. © IMAGO/Avalon.red

"Wir haben den Guinness-Weltrekord für die größte Versammlung von Menschen, die Glatzenperücken tragen, offiziell auf 22.141 festgelegt", schrieb der Rapper stolz auf Instagram.

Pitbull dankte seinen Fans, dass sie sich trotz Temperaturen um die 30 Grad und praller Sonne die mitunter klebrigen Latex-Glatzen aufsetzten.