Berliner Musiker landet viralen Hit: "Langsam" geht auf Instagram durch die Decke

Berlin - Mit seinem Song "Langsam" erreicht "Tusker" auf Instagram zahlreiche Menschen. Wie der plötzliche Hype das Leben des Berliner Musikers und seiner Band verändert.

Die drei Musiker erhalten inzwischen Anfragen aus aller Welt, trotzdem wollen die drei Musiker zunächst in Deutschland durchstarten. © Elisa Schu/dpa

Tom "Tusker" hat mit seinem Song "Langsam" auf Instagram offensichtlich den Nerv der Zeit getroffen und ist sehr schnell erfolgreich geworden.

Innerhalb weniger Stunden klickten Tausende User auf das Video, mittlerweile hat es rund 1,5 Millionen Aufrufe. Im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur erzählt "Tusker", wie sich der eigene und der Alltag seiner Liveband-Mitglieder, Valentin Pfeifer und Fedro Heger, seit dem Social-Media-Erfolg verändert hat.

Buchungsanfragen für Konzerte und Festivals kämen nun aus ganz Deutschland, aber auch dem Ausland, etwa aus Großbritannien und Brasilien.

Der Fokus liege erst einmal darauf, in deutschsprachigen Ländern erfolgreich zu werden.