Berliner Musiker landet viralen Hit: "Langsam" geht auf Instagram durch die Decke
Von Elisa Schu
Berlin - Mit seinem Song "Langsam" erreicht "Tusker" auf Instagram zahlreiche Menschen. Wie der plötzliche Hype das Leben des Berliner Musikers und seiner Band verändert.
Tom "Tusker" hat mit seinem Song "Langsam" auf Instagram offensichtlich den Nerv der Zeit getroffen und ist sehr schnell erfolgreich geworden.
Innerhalb weniger Stunden klickten Tausende User auf das Video, mittlerweile hat es rund 1,5 Millionen Aufrufe. Im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur erzählt "Tusker", wie sich der eigene und der Alltag seiner Liveband-Mitglieder, Valentin Pfeifer und Fedro Heger, seit dem Social-Media-Erfolg verändert hat.
Buchungsanfragen für Konzerte und Festivals kämen nun aus ganz Deutschland, aber auch dem Ausland, etwa aus Großbritannien und Brasilien.
Der Fokus liege erst einmal darauf, in deutschsprachigen Ländern erfolgreich zu werden.
"Langsam" trifft den Nerv der Zeit
Im Liedtext thematisiert "Tusker" das Gefühl, ständig gestresst und immer zu langsam zu sein. Eine junge Frau verpasst im Musikvideo knapp ihre Bahn, eine Situation, die den Alltagsstress einfängt und mit der sich anscheinend viele User identifizieren können.
Die Texte des in Hamburg geborenen Künstlers sind nachdenklich, die Rhythmen groovig und laden zum Tanzen ein. Als "Herzschmerz zum Tanzen" beschreibt "Tusker" augenzwinkernd seinen Stil.
Tusker veröffentlicht schon seit sieben Jahren Musik auf Social Media, seit etwa zwei Jahren zusammen mit seiner Liveband.
Der große Durchbruch ließ bisher auf sich warten. Sein größter Traum: Einmal in der Elbphilharmonie in Hamburg spielen.
Titelfoto: Elisa Schu/dpa