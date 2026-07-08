08.07.2026 18:42 "Airbeat One" startet: Das müssen Festivalbesucher wissen

Vom 8. bis zum 12. Juli findet zum 23. Mal das "Airbeat One"-Festival in Neustadt-Gleve statt. In diesem Jahr steht das Festival unter dem Motto: Niederlande.

Von Svenja-Marie Kahl

Neustadt-Glewe - Mit dem "Airbeat One" beginnt am Mittwoch, 8. Juli, eines der größten Elektro-Festivals Europas. In diesem Jahr stehen die Niederlande im Mittelpunkt. Was Besucher wissen müssen.

Die typischen niederländischen Grachtenhäuser sind in diesem Jahr auf dem Festivalgelände zu sehen. © Jens Büttner/dpa Vom 8. Juli bis zum 12. Juli wird der Flugplatz Neustadt-Glewe (Mecklenburg-Vorpommern) zu einer riesigen Festival-Stadt im Elektro-Musik-Fieber. In diesem Jahr steht das "Airbeat One" unter dem Motto: "Welkom in Nederland - The Home of Electronic Music!". Damit sollen die Niederlande in den Fokus gerückt werden. Das Land, in dem die elektronische Musik zu Hause sei, erklärten die Veranstalter. Wie auch in den vergangenen Jahren wird das gesamte Gelände passend zum Motto gestaltet. Rund um die Hauptbühne herum werden etwa landestypische Grachtenhäuser zu sehen sein. Musik News Finch kündigt Pause an: "Nils kann endlich mal wieder etwas genießen" Mehr als 200.000 Besucher aus über 60 Ländern werden zur 23. Ausgabe des Elektro-Musik-Festivals erwartet.

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