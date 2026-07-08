"Airbeat One" startet: Das müssen Festivalbesucher wissen
Neustadt-Glewe - Mit dem "Airbeat One" beginnt am Mittwoch, 8. Juli, eines der größten Elektro-Festivals Europas. In diesem Jahr stehen die Niederlande im Mittelpunkt. Was Besucher wissen müssen.
Vom 8. Juli bis zum 12. Juli wird der Flugplatz Neustadt-Glewe (Mecklenburg-Vorpommern) zu einer riesigen Festival-Stadt im Elektro-Musik-Fieber. In diesem Jahr steht das "Airbeat One" unter dem Motto: "Welkom in Nederland - The Home of Electronic Music!".
Damit sollen die Niederlande in den Fokus gerückt werden. Das Land, in dem die elektronische Musik zu Hause sei, erklärten die Veranstalter.
Wie auch in den vergangenen Jahren wird das gesamte Gelände passend zum Motto gestaltet. Rund um die Hauptbühne herum werden etwa landestypische Grachtenhäuser zu sehen sein.
Mehr als 200.000 Besucher aus über 60 Ländern werden zur 23. Ausgabe des Elektro-Musik-Festivals erwartet.
"Airbeat One": Anwohner dürfen einen Tag kostenlos aufs Festivalgelände
Ungefähr 350 Künstler und Künstlerinnen, sowie nationale und internationale DJs werden an den insgesamt fünf Festival-Tagen auf der Bühne stehen.
Laut den Veranstaltern treten mit den Belgierinnen Charlotte de Witte und Amelie Lens, sowie der Deutschen Lilly Palmer "drei der einflussreichsten Techno-Künstlerinnen der Welt" auf. Unter anderem werden auch Scooter und Timmy Trompet auf der Bühne stehen.
Neben bekannten Weltstars soll eine neue Bühne auch Nachwuchskünstlern aus Europa ins Rampenlicht rücken. Die Veranstalter wollen damit "die Talente von morgen fördern" und nicht "nur die größten Acts der Gegenwart" präsentieren.
Anwohner in und um Neustadt-Glewe dürfen beim "Airbeat One" einen Tag kostenlos mitfeiern. Von Donnerstag bis Freitagmorgen dürfen alle Bürger ab 16 Jahren auf das Festivalgelände - der eingetragene Wohnort auf dem Ausweis ist dafür Pflicht.
Wichtig für die Camper: Glasflaschen müssen Zuhause bleiben und sind auf dem gesamten Festivalgelände verboten. Einzige Ausnahme sind Kosmetikartikel.
Außerdem ist es auf dem Festivalgelände nicht erlaubt eigene Speisen und Getränke mitzubringen. Vor Ort gebe es laut Veranstalter eine große Auswahl an Essens- und Getränkeständen.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa