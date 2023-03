Beliebte Szene-Band in Leipzig: Großer Fan-Andrang bei Autogrammstunde in Innenstadt

Leipzig - Großer Aufruhr in der Leipziger Innenstadt : Wegen der Autogrammstunde einer bekannten Metal-Band standen sich zahlreiche Fans am Freitagnachmittag die Beine in den Bauch.

Hunderte Fans sammelten sich in der Leipziger Innenstadt. © Bildmontage: Pressefoto/Sony Music, Screenshot Instagram/electriccallboy

Bei der Band handelt es sich um die Metalcore-Formation Electric Callboy aus Castrop-Rauxel, die aktuell mit ihrer Tour in der Messestadt Halt macht. Am Samstag ab 19 Uhr wird die Band die ausverkaufte QUARTERBACK Immobilien Arena einheizen - vorher gab es am Freitag gegen 17 Uhr noch eine Autogrammstunde im EMP-Store am Brühl.

Schon im Vorfeld sammelten sich die Fans in einer langen Schlange vor dem Ladengeschäft, um ihren Helden ganz nahe sein zu können - fast bis auf den Innenstadtring standen die Metal-Liebhaber an, wie Aufnahmen vom Instagram-Kanal von Electric Callboy zeigen.

2022 hatte die Band für Aufsehen gesorgt, weil sie sich mit ihrem Genre-Mix aus Metal und Schlager beim Eurovision Song Contest (ESC) beworben hatten. Daraus wurde aus "mangelnder Radiotauglichkeit" nichts, trotzdem generierten die Rocker einiges an Aufmerksamkeit und eine noch größere Fan-Base durch die Aktion.

Aber auch im Vorfeld des ESC dürfte die Band einigen ein Begriff gewesen sein - so gewann Drummer David Friedrich (33) 2017 das Herz von "Bachelorette" Jessica Paszka (32) und weilte auch einige Monate an ihrer Seite. Die Liebe zerbrach noch im selben Jahr.