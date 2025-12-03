Robbie Williams kommt nach Deutschland: Hier spielt er sein einziges Konzert
Von Rabea Gruber
Düsseldorf - Star-Alarm in Düsseldorf: Robbie Williams (51) kommt 2026 für sein einziges Deutschlandkonzert in die Landeshauptstadt von NRW.
Der britische Popstar spielt am 5. Juni in der Merkur Spiel-Arena, wie der städtische Veranstalter D.Live am Mittwoch bekanntgab.
Der Vorverkauf startet demnach bereits am kommenden Freitag (5. Dezember) um 11 Uhr.
Williams' neues Studioalbum "Britpop" soll am 6. Februar erscheinen. Eigentlich war das Album bereits für Oktober angekündigt, wurde dann aber verschoben.
Im vergangenen Jahr hatte der 51-Jährige sieben große Konzerte in Deutschland gegeben. Für 2026 ist bisher eine Großbritannien-Tour mit vier Terminen angekündigt. Im Sommer will Williams unter anderem auf Festivals in Belgien, Luxemburg und Dänemark spielen.
