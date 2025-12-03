Robbie Williams kommt nach Deutschland: Hier spielt er sein einziges Konzert

Düsseldorf - Star-Alarm in Düsseldorf: Robbie Williams (51) kommt 2026 für sein einziges Deutschlandkonzert in die Landeshauptstadt von NRW .

In Düsseldorf wird Robbie Williams (51) auch einige Songs von seinem neuen Album zum Besten geben. © Michael Buholzer/KEYSTONE/dpa

Der britische Popstar spielt am 5. Juni in der Merkur Spiel-Arena, wie der städtische Veranstalter D.Live am Mittwoch bekanntgab.

Der Vorverkauf startet demnach bereits am kommenden Freitag (5. Dezember) um 11 Uhr.

Williams' neues Studioalbum "Britpop" soll am 6. Februar erscheinen. Eigentlich war das Album bereits für Oktober angekündigt, wurde dann aber verschoben.