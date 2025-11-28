Wacken 2026 immer noch nicht ausverkauft: 55 neue Acts bekannt gegeben

Wacken - 55 neue Acts sind für das Line-up von Wacken 2026 bestätigt: Tickets für das Festival (29. Juli bis 1. August 2026) gibt es immer noch zu kaufen.

Das Wacken Open Air 2026 findet vom 29. Juli bis zum 1. August statt. © Frank Molter/dpa

Während das Heavy-Metal-Festival im vergangenen Jahr bereits nach Stunden ausverkauft war, gibt es für Wacken 2026 nach über drei Monaten immer noch Karten zu kaufen.

Nun hat der Veranstalter weitere Künstler bekannt gegeben, die im nächsten Jahr auftreten werden. Als Highlight stellen die Veranstalter unter anderem Judas Priest, Saxon und Uli Jon Roth heraus.

Judas Priest, eine britische Heavy-Metal-Band, gilt als eine der einflussreichsten Bands in ihrem Genre. Laut dem Veranstalter seien die Musiker Pflichtprogramm auf dem Wacken Open Air.

Auch für zukünftige "Metal-Heads" ist gesorgt. Die Kinder-Heavy-Metal-Band Heavysaurus wurde jetzt von den Veranstaltern bestätigt.

Zum ersten Mal wird die US-amerikanische Heavy-Metal-Band Black Label Society dabei sein. Die Band ist vor allem durch ihr Bandmitglied Zakk Wylde, den ehemaligen Gitarristen von Ozzy Osbourne (†76), bekannt.

Außerdem zählen die Veranstalter Arch Enemy, Yngwie Malmsteen und Rose Tattoo zu den Highlights der neu bekannt gegebenen Künstler.