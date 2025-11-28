Wacken 2026 immer noch nicht ausverkauft: 55 neue Acts bekannt gegeben
Wacken - 55 neue Acts sind für das Line-up von Wacken 2026 bestätigt: Tickets für das Festival (29. Juli bis 1. August 2026) gibt es immer noch zu kaufen.
Während das Heavy-Metal-Festival im vergangenen Jahr bereits nach Stunden ausverkauft war, gibt es für Wacken 2026 nach über drei Monaten immer noch Karten zu kaufen.
Nun hat der Veranstalter weitere Künstler bekannt gegeben, die im nächsten Jahr auftreten werden. Als Highlight stellen die Veranstalter unter anderem Judas Priest, Saxon und Uli Jon Roth heraus.
Judas Priest, eine britische Heavy-Metal-Band, gilt als eine der einflussreichsten Bands in ihrem Genre. Laut dem Veranstalter seien die Musiker Pflichtprogramm auf dem Wacken Open Air.
Auch für zukünftige "Metal-Heads" ist gesorgt. Die Kinder-Heavy-Metal-Band Heavysaurus wurde jetzt von den Veranstaltern bestätigt.
Zum ersten Mal wird die US-amerikanische Heavy-Metal-Band Black Label Society dabei sein. Die Band ist vor allem durch ihr Bandmitglied Zakk Wylde, den ehemaligen Gitarristen von Ozzy Osbourne (†76), bekannt.
Außerdem zählen die Veranstalter Arch Enemy, Yngwie Malmsteen und Rose Tattoo zu den Highlights der neu bekannt gegebenen Künstler.
Diese Acts sind auf Wacken 2026 neu mit dabei
Neben den bereits genannten Künstlern wurden diese weiteren Bands für Wacken 2026 bestätigt:
- Ad Infinitum
- Alestorm
- Alfahanne
- Angelus Apatrida
- Bleed from Within
- Brunhilde
- Castle Rat
- Chaosbay
- Corrosion of Conformity
- Crimson Glory
- Danko Jones
- Divlje Jagode
- Dritte Wahl
- Dubioza Kolektiv
- Eläkeläiset
- Electric Bassboy
- Employed to Serve
- Focus
- Guilt Trip
- Hackneyed
- Hämatom
- Hardline
- Hatebreed
- Katerfahrt
- Kim Dracula
- Kittie
- Lagwagon
- Life of Agony
- Mr. Hurley und die Pulveraffen
- Municipal Waste
- Nita Strauss
- Nothing More
- Our Promise
- P.O.D.
- Paradise Lost
- President
- Ricky Warwick
- Skynd
- Storm Seeker
- The Butcher Sisters
- The Haunted
- Therapy?
- Thy Art is Murder
- Turbonegro
- Uli Jon Roth
- Vanir
- Vended
- Vogelfrey
"Louder"-Tickets sind noch verfügbar
Mit dem neu verkündeten Line-up wollen sie ihre Metal-Heads zum Schwärmen bringen, teilten die Veranstalter mit.
"Die Mischung aus Legenden, aktuellen Szene-Highlights und besonderen Jubiläumsshows verspricht eines der abwechslungsreichsten Jahre der Festivalgeschichte zu werden", hieß es weiter.
Tickets für die letzte Kategorie "Louder" können noch im Vorverkauf gekauft werden.
Die beiden Kategorien "Faster" und "Harder" sind bereits ausverkauft.
Titelfoto: Frank Molter/dpa