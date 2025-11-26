Highfield gibt neues Line-up bekannt - und erntet mal wieder Kritik: "Jedes Jahr dieselben Bands"

Großpösna - Am Mittwoch wurden 18 neue Acts für das Highfield Festival 2026 bekannt gegeben.

Die Vorbereitungen für das Highfield Festival 2026 laufen auf Hochtouren. © picture alliance/dpa

Nachdem neben den bereits seit dem Sommer feststehenden Acts SDP, 01099 und den Beatsteaks im Oktober auch die Chemnitzer Band Kraftklub als Headliner veröffentlicht worden war, folgte nun die nächste große Welle.

So dürfen sich die Fans im August 2026 außerdem auf die Headliner Marteria - der im kommenden Jahr sein Album "Zum Glück in die Zukunft III" rausbringt - und BHZ freuen.

Zu dem brandneuen Line-up gehören außerdem Feine Sahne Fischfilet, die Dropkick Murphys, Giant Rooks, Sondaschule, Deine Cousine und Querbeat.

Auch der Musiker Zartmann - nach seinem Hit "Tau mich auf" erst kürzlich mit einem Bambi ausgezeichnet - wird auf der Bühne stehen. Hip-Hop-Fans dürfen sich hingegen auf Auftritte von Ritter Lean, Nura und PA69 freuen. Raum27, Adam Angst, Kafvka, Vicky und Hi! Spencer machen die neue Bandwelle komplett.

Besonderes Augenmerk liegt auch auf dem Leipziger Newcomer Yung Pepp, der mit seiner Highfield-Performance nun wohl kurz vor seinem großen Durchbruch stehen dürfte.