Bierchen und gute Laune: Frank Zander feiert 84. Geburtstag trotz "böser Zahl"

Berlin - Frank Zander (84) lässt sich an seinem Geburtstag ein Bierchen mit Freunden schmecken. Trotzdem sei die 84 Jahre eine "böse Zahl".

Zusammen mit seinem Sohn, Marcus Zander, stieß Frank Zander auf seinen 84. Geburtstag an. © Carsten Koall/dpa

Zander lud seine Gäste auf ein Bier in das Traditionslokal "Die kleine Weltlaterne" in Halensee ein. Zu den Gratulanten gehörten Familienmitglieder, Freunde und Bekannte, darunter Sänger Frank Schöbel. "84 ist natürlich eine böse Zahl", sagte Zander einem dpa-Reporter. "Aber ich fühle mich ganz gut und freue mich, dass wir heute hier zusammen feiern."

Frank Zander ("Hier kommt Kurt") ist ein Berliner Urgestein und gehört zu den bekanntesten Schlagersängern in Deutschland. Er begeisterte sein Publikum jahrzehntelang als gut gelaunte Stimmungskanone. In Berlin wird auch Zanders soziales Engagement geschätzt.

Unter anderem organisiert er gemeinsam mit Sohn Marcus jedes Jahr ein großes Weihnachtsessen für Tausende obdachlose und bedürftige Menschen in einem Hotel.

1995 begann alles, mittlerweile ist das Event eine feste Tradition. Zanders Lied "Nur nach Hause" wiederum gehört zur Tradition des Fußballvereins Hertha BSC.