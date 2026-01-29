Schlagerreisen mit Hunderten Fans: René Ulbrich hat große Pläne!

Leipzig - Egal ob Jung oder Alt: Schlagerreisen boomen. Für viele verbinden sie einen entspannten Urlaub mit exklusiven Live-Auftritten und Begegnungen mit ihren Lieblingsstars. Einer, der diesen Traum wahr macht, ist der gebürtige Dresdner René Ulbrich (48).

René Ulbrich (48) hat nicht nur ein Herz für seine Fans, er macht auch mit ihnen Urlaub. © Maik Bohn

Seit nunmehr zehn Jahren urlaubt der Sänger und Songwriter selbst mit seinen Fans. "Angefangen hat alles 2016 mit einer Reise nach Kreta mit rund 40 Fans", sagt René. "Allen hat es prima gefallen und die Nachfrage wächst. Mittlerweile sind es mehrere Schlagerreisen im Jahr, die ich organisiere, und rund 600 Fans, die mit dabei sind."

In diesem Jahr geht es unter anderem wieder nach Kreta, auch in den Harz und zum ersten Mal nach Ägypten. "Dort warten nicht nur ein wunderschönes Hotel, sondern auch tolle Ausflüge. Mit von der Partie sind außerdem Künstlerkollegen wie Stefan Mross, Nicki, Olaf Berger und Rosanna Rocci", verrät er.

Aber nicht nur mit der Organisation seiner Reisen hat René Ulbrich gut zu tun. Er widmet sich natürlich auch der Musik. "Neue Songs sind in Arbeit. Ich schreibe ja fast alle selbst, da mir viele Themen auf der Seele brennen und ich auch glaube, ein gutes Händchen für starke Melodien zu haben. Momentan bin ich sehr viel im Studio. Gerade der Januar ist bei mir immer ein Monat, wo ich nicht so viele Auftritte habe. Aber dann bleibt mir eben auch mehr Zeit, um zu texten und zu komponieren."