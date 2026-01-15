Nach Flucht vor der Polizei: Droht Nino de Angelo Knast?
Kempten - Justiz-Ärger für Nino de Angelo (62): Die Staatsanwaltschaft Kempten hat einen Strafbefehl gegen den Sänger erlassen, ihm werden mehrere Vergehen vorgeworfen.
Laut Oberstaatsanwalt Thomas Hörmann wird Nino de Angelo "vorsätzliches Fahren ohne Führerschein, Sachbeschädigung, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort und ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen" vorgeworfen.
Richterin Katrin Egler erklärte gegenüber RTL: "Der Strafbefehl wurde antragsgemäß erlassen und zugestellt."
Die Staatsanwaltschaft fordert eine Freiheitsstrafe auf Bewährung, auch einen neuen Führerschein soll der Schlagersänger nicht mehr bekommen.
De Angelo hat nun noch zwei Wochen Zeit, Einspruch einzulegen. Bislang hat sich der Sänger nicht zum Strafbefehl geäußert.
Die Vorwürfe beziehen sich auf einen Vorfall im Juli 2025. Der gebürtige Karlsruher soll in einem Parkhaus ein Auto touchiert und eine Schranke demoliert haben, daraufhin habe er die Flucht ergriffen.
Zudem habe er sich einer Polizeikontrolle entzogen und ein Rennen mit den Beamten geliefert - und das alles ohne Führerschein.
Titelfoto: imago/Future Image