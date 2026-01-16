Schlagerstar Julio Iglesias nach Missbrauchsvorwürfen wütend: "Absolut falsch"

Madrid - Der spanische Schlager-Weltstar Julio Iglesias (82) hat Vorwürfe der sexuellen Übergriffe zurückgewiesen. "Ich bestreite, jemals eine Frau missbraucht, unter Druck gesetzt oder respektlos behandelt zu haben. Diese Anschuldigungen sind absolut falsch und machen mich sehr traurig", schrieb der 82-Jährige auf Instagram.

Julio Iglesias (82) weist die Missbrauchsvorwürfe zweier früherer Angestellter zurück. © Dave Kotinsky / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Zwei frühere Angestellte des Sängers hatten über sexuelle Übergriffe, Beleidigungen, Demütigungen, Gewaltanwendung und Zwangsarbeit "in einem Umfeld ständiger Kontrolle und Belästigung" geklagt, wie die spanische Digitalzeitung "elDiario.es" und der spanischsprachige US-TV-Sender Univisión Noticias berichtet hatten.

Iglesias gab sich kämpferisch. "Ich habe noch nie so viel Boshaftigkeit erlebt, aber ich habe noch die Kraft, die Menschen über die ganze Wahrheit zu informieren und meine Würde angesichts einer so schweren Beleidigung zu verteidigen", schrieb er.

Gegen Iglesias sei eine entsprechende Anzeige bei der Staatsanwaltschaft am Nationalen Gerichtshof in Madrid eingereicht worden, teilte die Behörde der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Man habe Ermittlungen eingeleitet.

Die Justiz wollte dpa zu den Ermittlungen keine weiteren Details nennen. Dies diene auch dem Schutz der möglichen Opfer. Weitere Details werde man deshalb bis auf Weiteres nicht veröffentlichen. Iglesias selbst hatte Anfragen von Medien tagelang unbeantwortet gelassen.