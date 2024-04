Hochzeitstag ohne Hannelore: So trauert Heino um seine Frau

Kitzbühel (Österreich) - Im November machte Heino (85) seine schwersten Tage durch: Er musste sich von seiner Hannelore (†82) verabschieden . In dieser Woche wäre der 45. Hochzeitstag der beiden Schlagerstars gewesen. Heino verbrachte ihn im Gedenken und am Grabe seiner Frau.

Heino (85) musste den Hochzeitstag alleine feiern. © dpa | Robert Michael

Auch einige Monate später sitzt der Schmerz des "Blau blüht der Enzian"-Interpreten noch tief. Am 8. November war seine Hannelore verstorben, es war der "schlimmste Tag in seinem Leben". Eine Woche später trug er sie in Kitzbühel zu Grabe.

Dort zog es ihn auch in dieser Woche anlässlich des Hochzeitstages hin. Am Kitzbüheler Friedhof trauerte der 85-Jährige um "seine Prinzessin", mit der er zuvor 44 Hochzeitstage hatte feiern dürfen.

"Heute wäre der 45. Hochzeitstag mit Hannelore gewesen", berichtete sein Manager Helmut Werner am Mittwoch der Kronen Zeitung aus Österreich. Der Gang auf den Friedhof in der Gamsstadt sei kein leichter gewesen, "aber er ist unglaublich stark!", betonte der langjährige Wegbegleiter des Schlagerstars.

In ruhiger Andacht habe Heino einige Zeit an dem Grab seiner Frau verbracht. Die Ruhestätte war von Werner mit frischen Blumen bedeckt worden - so, wie es sich Hannelore wohl gewünscht hätte.

Eine letzte Rose legte ihr trauernde Ehemann persönlich aufs Grab.