Heinos Hannelore (†82): Sie wurde bereits beerdigt! Schlagerwelt in großer Trauer

Am 8. November verstarb Hannelore Kramm (†82) in Kitzbühel, eine Woche lang trauerte Heino in Stille. Nun wurde sie beerdigt - die ganze Schlagerwelt trauert.

Von Niklas Perband

Kitzbühel - Bereits am 8. November verstarb Hannelore Kramm (†82) in ihrer Wahlheimat Kitzbühel - eine Woche lang trauerte ihr Ehemann Heino (84) in Stille. Am gestrigen Mittwoch geriet die Todesnachricht an die Öffentlichkeit, seitdem trauert auch der Rest der Schlagerwelt. Nun wurde bekannt, dass Heino seine Hannelore bereits auf ihre letzte Reise geschickt hat.

Heinos (84) Ehefrau Hannelore (†82) verstarb am 8. November. © dpa/Horst Ossinger "Heino ist am Boden zerstört und in tiefer Trauer", sagte Heinos Manager Helmut Werner der Deutschen Presse-Agentur. Jener 8. November sei der "schlimmste Tag in seinem Leben" gewesen. An dem Mittwoch erfuhr der Schlagerstar, dass "seine Prinzessin", mit der er seit 44 Jahren verheiratet gewesen war, im eigenen Ehebett einen Herzstillstand erlitten hatte. Doch erst eine Woche später ließ er durch seinen Manager die Öffentlichkeit an seiner Trauer teilhaben. Während die Nachricht von Hannelores Ableben die Runde machte, befanden sich die sterblichen Überreste der Sängerin bereits unter der Erde. Wie die Bild am heutigen Donnerstag berichtete, fand die Beerdigung der Österreicherin am gestrigen Mittwochmorgen auf dem Friedhof in Kitzbühel statt! Hannelore soll in einem schwarzen Sarg mit goldenen Beschlägen beigesetzt worden sein. Schlager News Heinos schwerste Stunden: Seine Hannelore ist gestorben! Demnach fand die Beerdigung nur im allerengsten Kreise statt. Neben Heinos Sohn Uwe (63) waren nur wenige Freunde vor Ort. Bilder zeigen, dass das Grab dennoch mit zahlreichen Kerzen, Kränzen und Blumen belegt war. Heino selbst hatte viele rote Rosen auf ihren Sarg und 44 auf ihr Grab gelegt - eine für jedes Jahr, in dem das Vorzeigepaar der Schlagerwelt miteinander verheiratet gewesen war.

Große Trauer um Heinos Hannelore: "War für uns alle ein bisschen wie eine Mutter"

Heino und Hannelore vor elf Jahren bei der Verleihung des "Menschen-in-Europa-Kunst-Awards". © dpa/Armin Weigel Während sich Heino also schweren Herzens am Grab von seiner Frau verabschiedete, taten es unzählige Fans und Kollegen in den sozialen Medien. Der Schock saß tief, war doch erst kurz zuvor bekannt geworden, wie schlecht es um Hannelores Gesundheit stand. "Ich bin sehr, sehr traurig", schrieb Schlager-Superstar Florian Silbereisen (42) auf seiner Insta-Seite. "Hannelore war für uns alle ein bisschen wie eine Mutter, sie hat sich stets um alle gekümmert."

Es sei nie langweilig mit ihr gewesen, so habe die 82-Jährige immer die verrücktesten Ideen gehabt. Silbereisen war sich sicher: "Nun wird es im Himmel ein bisschen lustiger werden …" Volksmusikerin Margot Hellwig (82) schrieb auf ihrer Facebook-Seite: "Meine Mami und ich waren mit Hannelore und ihrem Mann Heino seit den 1970er-Jahren eng verbunden. So viele schöne Stunden haben wir miteinander verbringen dürfen." Hannelore sei ein liebenswerter und herzensguter Mensch gewesen. "Mein Mitgefühl gilt meinem lieben Kollegen Heino." Schlager News Star-Auflauf beim Schlagerbooom 2023: Darum ist Andrea Bergs Zusage so überraschend "Eine so lange und innige Ehe in dieser Branche ist sehr selten", trauerte Frank Zander (81) auf seiner Facebook-Seite. Sängerin Katharina Herz (44) schrieb: "Viele schöne Stunden haben wir gemeinsam erlebt, deine Wertschätzung und Achtung hat mir immer Kraft gegeben und deine herzliche Art und dein Lachen werde ich nie vergessen."

Wie so viele andere betonte auch Schlagersänger Patrick Lindner (63): "Du warst so eine tolle und starke Frau und Freundin, wir haben immer sehr viel gelacht und hatten gemeinsam Spaß über Jahrzehnte, wir danken Dir für alles."

Schlagerwelt nimmt Abschied von Hannelore Kramm

Großer Gottesdienst für Heinos Hannelore geplant