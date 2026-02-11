Karriere endet am 15. Februar: Damit hat Michelle bei Köln-Abschied nicht gerechnet
Köln - In wenigen Tagen endet die Karriere von Schlager-Star Michelle. Bei ihrem letzten Konzert in Köln wurde der 53-Jährigen jetzt eine ganz besondere Ehre zuteil.
Der Countdown läuft: Nach ihrer Abschiedstour mit dem vielsagenden Titel "Zum letzten Mal" will sich die gebürtige Baden-Württembergerin endgültig aus dem Musikgeschäft verabschieden. Auch in der Lanxess-Arena bot sie eine Show der Superlative.
Freie Plätze gab es keine - ausverkauft! Aus diesem Grund wurde ihr vom Betreiber der imposanten Domstädter Multifunktionsarena im Anschluss an ihren Auftritt dann auch der sogenannte "Sold out"-Award verliehen. Michelle ahnte davon nichts.
Die Auszeichnung erhalten Künstlerinnen und Künstler, denen es gelingt, die Halle aus allen Nähten platzen zu lassen. Satte 20.000 Zuschauer lockte die Dreifach-Mama zu ihrem Konzert in die Rheinmetropole.
Vor ihnen sang die Blondine Hits aus ihrem aktuellen Album "Flutlicht". Aber auch ältere, bekannte Lieder schafften es in ihr mehrstündiges Programm.
Es sei "ein gebührender Abend für das Publikum" gewesen, wie die Lanxess-Arena später auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal mitteilte.
Michelle will wieder Tanja sein, die Frau hinter der Bühnenfigur
Bereits im vergangenen Sommer hatte Michelle bekannt gegeben, ihr Mikrofon nach der Tour für immer an den Nagel hängen zu wollen.
Am 15. Februar wird sie in Berlin ihr allerletztes Konzert geben - passenderweise genau an ihrem 54. Geburtstag.
An der Entscheidung, die große Bühne für immer zu verlassen, gibt's auch nichts mehr zu rütteln. "Der Entschluss, in diesem Jahr aufzuhören, steht für mich felsenfest", stellte Michelle erst im Januar in der MDR-Talkshow "Riverboat" noch einmal klar.
Sie wolle sich künftig mehr um sich selbst kümmern und wieder zu Tanja zurückkehren, der Frau hinter der Bühnenfigur.
Auch Dingen, die sie "persönlich angehen" will sie mehr Zeit schenken. "Dazu gehört natürlich auch meine Familie", erklärte die 53-Jährige, die seit rund zwei Jahren glücklich mit ihrem rund 25 Jahre jüngeren Schlagerkollegen Eric Philippi (29) liiert ist.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa