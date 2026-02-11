Karriere endet am 15. Februar: Damit hat Michelle bei Köln-Abschied nicht gerechnet

Köln - In wenigen Tagen endet die Karriere von Schlager-Star Michelle. Bei ihrem letzten Konzert in Köln wurde der 53-Jährigen jetzt eine ganz besondere Ehre zuteil.

Schlager-Queen Michelle (53) wird in wenigen Tagen ihre Musik-Karriere beenden. © Jens Kalaene/dpa

Der Countdown läuft: Nach ihrer Abschiedstour mit dem vielsagenden Titel "Zum letzten Mal" will sich die gebürtige Baden-Württembergerin endgültig aus dem Musikgeschäft verabschieden. Auch in der Lanxess-Arena bot sie eine Show der Superlative.

Freie Plätze gab es keine - ausverkauft! Aus diesem Grund wurde ihr vom Betreiber der imposanten Domstädter Multifunktionsarena im Anschluss an ihren Auftritt dann auch der sogenannte "Sold out"-Award verliehen. Michelle ahnte davon nichts.

Die Auszeichnung erhalten Künstlerinnen und Künstler, denen es gelingt, die Halle aus allen Nähten platzen zu lassen. Satte 20.000 Zuschauer lockte die Dreifach-Mama zu ihrem Konzert in die Rheinmetropole.

Vor ihnen sang die Blondine Hits aus ihrem aktuellen Album "Flutlicht". Aber auch ältere, bekannte Lieder schafften es in ihr mehrstündiges Programm.

Es sei "ein gebührender Abend für das Publikum" gewesen, wie die Lanxess-Arena später auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal mitteilte.