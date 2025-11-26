Radikaler Schritt: So sieht Tochter von Schlager-Star Michelle jetzt nicht mehr aus
Köln - Marie Reim (25) läutet eine neue Ära ein: Die Tochter von Schlagerqueen Michelle (53) hat sich eine deutliche Typ-Veränderung gegönnt. Doch das ist längst nicht alles …
Die 25-Jährige ist nicht nur für ihre Musik bekannt, sondern auch für gewagte Outfits und stylische Looks. Auch mit ihren Haaren experimentiert Marie gerne: Von der frechen Kurzhaarfrisur in Pink bis zur platinblonden Mähne war schon alles dabei.
Doch mit der Schlager-Prinzessinnen-Optik ist jetzt vorbei! Marie wagt einen radikalen Schritt und beendet ihre blonde Ära. Auf Instagram überraschte die Bühnen-Bekanntheit ihre Fans jetzt mit ihrer braunen Naturhaarfarbe.
Zu einem Schnappschuss, welcher sie mit ihrem neuen äußeren Erscheinungsbild zeigt, schrieb die attraktive Musikerin: "New Era Coming in … Back to the roots. Fingernägel ab, Natur Haarfarbe zurück!"
Der runderneuerte Look bringt Maries Augen und ihr Gesicht auf eine ganz andere Weise zur Geltung. Ihre Follower sind von der optischen Veränderung jedenfalls schwer angetan und feiern die natürliche Seite der "Naiv"-Interpretin mit unzähligen Komplimenten.
Promi-Freunde feiern neuen Look, Fans hoffen auf Schwangerschaft
Offenbar gibt es aber auch noch eine private Veränderung. "Bald kommen große Neuigkeiten", versprach die Reim-Tochter weiter. Neben dem Plattenlabel Sony Music verlinkte die 25-Jährige dazu ebenfalls das Profil von Raphael Wolf.
Der 37-jährige Ex-Bundesliga-Torwart (u. a. Werder Bremen, Fortuna Düsseldorf) ist seit April dieses Jahres offiziell der neue Mann an Maries Seite. Im Rahmen der Eröffnung des Schlager-Cafés in Düsseldorf machte das Paar seine Liebe öffentlich.
Ob es sich bei ihrer geheimnisvollen Vorankündigung um private oder musikalische News handelt und wann ihre Fans mit einer Auflösung des Rätsels rechnen können, verriet die Nachwuchskünstlerin nicht.
Unter dem Beitrag hoffen nicht wenige User auf eine Schwangerschaft, für ihre Promi-Freunde steht dagegen der neue Look im Vordergrund. Mirja du Mont (49) schreibt: "Die Haarfarbe steht dir so gut." Und DSDS-Sternchen Katherina Eisenblut (31) meint: "Feiern wir!"
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/mariereim_official (Screenshots)