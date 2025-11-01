Volksmusik-Star Carolin Reiber sucht ihr Glück im Alltag

München - Carolin Reiber bleibt ihrer Linie treu: keine öffentlichen Feiern, keine Fernsehgala, kein Aufsehen. Für ihren 85. Geburtstag am Sonntag (2. November) macht sie da keine Ausnahme.

Carolin Reiber feiert ihren 85. Geburtstag im Kreise von Freunden und Familie. © Peter Kneffel/dpa

Stattdessen setzt sie auf Familie und Freunde. Der Bayerische Rundfunk (BR) würdigt die Münchnerin, die am liebsten im Dirndl jahrzehntelang Heimat- und Volksmusik-Formate moderierte und deren bairisch-rollendes "R" zu ihrem Markenzeichen wurde.

BR-Intendantin Katja Wildermuth gratulierte und sagte, Carolin Reiber sei "mit ihrer ansteckenden Herzlichkeit, ihrem unverwechselbaren Tonfall und ihrer hohen Professionalität" untrennbar mit dem Sender und seinen Programmen verbunden.

Beruflich liebte Reiber den Auftritt. Schon als Kind hatte sie wenige Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges kleine Rollen, etwa im Film "Das doppelte Lottchen".

Mit 18 wurde sie Faschingsprinzessin bei der Münchner Gesellschaft Narhalla. Eine Ehre, die ihr sogar eine Reise in die USA einbrachte, bei der sie in Texas zur Ehrenbürgerin ernannt wurde. Danach startete sie als Ansagerin beim Bayerischen Rundfunk. Später wurde Reiber dann Moderatorin, auch beim ZDF und in der ARD.

Ihr Schwerpunkt: die Volksmusik, darunter "Die volkstümliche Hitparade", der "Grand Prix der Volksmusik" und irgendwann auch der "Grand Prix Eurovision de la Chanson", heute bekannt als Eurovision Song Contest. Brauchtum und heimelige Vorfreude gab es auch in der BR-Sendung "Weihnachten mit Carolin Reiber".