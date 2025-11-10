Vom Tourbus ins echte Leben: So geht es für Schlagerstar Michelle nach dem Karriere-Aus weiter
Leipzig - Eine letzte Tournee, nochmal die größten Bühnen Deutschlands erleben und ein letztes Mal Michelle (53) live - dann ist Schluss. Endgültig. Die Schlagerikone beendet ihre Karriere, doch anstelle von Wehmut ist da die feste Entschlossenheit, nach 33 Jahren Showbiz endlich bei sich selbst anzukommen.
"Am wenigsten vermissen werde ich das Reisen", verrät Michelle im Interview mit TAG24.
Den gepackten Koffer immer parat stehen zu haben und jahrzehntelang von einem Hotelzimmer zum nächsten zu kutschen, hinterlässt seine Spuren. "Man kommt so gut wie nie zu Hause an."
Das soll sich nun endlich ändern. Doch davor muss ein gebührendes Finale her.
"MICHELLE - Zum letzten Mal" ist der passende Name für ihre Abschiedstournee, die am 18. Januar 2026 beginnt. In 19 Konzerten reist Michelle durch Deutschland, mit kleinem Zwischenstopp in Wien.
In der Berliner Uber Arena beendet die Schlagersängerin am 15. Februar - an ihrem Geburtstag - ihre Karriere.
Und wie fühlt sich das an? "Wenn ich daran denke und mir das vorstelle, kriege ich so eine Ruhe in meinem Bauch."
Kein Wunder, immerhin war ihr Ausstieg aus der Musik von langer Hand geplant und der Wunsch nach einem anderen Leben von Jahr zu Jahr gewachsen.
"Ich glaube, dass es noch viel mehr da draußen gibt, wie ein Leben lang auf der Bühne zu sein", ist sich die 53-Jährige sicher.
Michelle ohne Musik: Das sind ihre Zukunftspläne
Michelle will Ruhe in ihr Leben einkehren lassen und ganz viel Zeit mit ihrer Familie verbringen.
Doch so ganz ohne neue Aufgabe geht es dann doch nicht.
"Ich hab natürlich auch ein riesengroßes neues Projekt. Da kann ich jetzt aber noch nicht drüber sprechen", erzählt sie.
So viel steht fest: Es soll etwas mit Menschen und Tieren zu tun haben. "Ich freue mich einfach darauf, etwas leisten zu können, was es so noch nicht gab."
Für den Rest müssen wir uns noch etwas gedulden. Zuerst werden noch mal alle Kräfte für die Abschiedstournee mobilisiert, erst dann könne sie sich der neuen Aufgabe widmen. "Das braucht meine hundertprozentige Aufmerksamkeit."
Wer jetzt Angst hat, bald nichts mehr von Michelle zu hören, kann beruhigt sein, denn für ihre Follower in den sozialen Medien bleibt sie auch weiterhin aktiv, nur halt mit anderem Fokus. "Ich werde sie auch mit auf meine weitere Reise nehmen, das ist ganz wichtig."
Titelfoto: Montage: Christoph Reichwein/dpa; Screenshot/Instagram/michelle_aktuell