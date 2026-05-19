Nach 55 Bühnenjahren: Schlager-Ikone Bernhard Brink kündigt Abschiedstour an

Berlin - An seinen ersten Auftritt in der ZDF-Hitparade mit 19 Jahren erinnert sich Schlagersänger Bernhard Brink (74, "Liebe auf Zeit") bis heute.

Bernhard Brink (74) will weiter Musik machen. © Soeren Stache/dpa

Rex Gildo (1936-1999) habe damals hinter ihm gesessen und gesagt: "Guck mal, sein Popöchen zittert." Mehr als fünf Jahrzehnte später kündigt Brink nun seine Abschiedstournee an. Unter dem Titel "Danke für die Zeit" sind Konzerte in ganz Deutschland geplant – darunter auch in Berlin und in Brinks niedersächsischer Heimatstadt Nordhorn.

Ganz von der Bühne verschwinden will der 74-Jährige aber nicht. "Ich werde weiter Musik machen", sagte Brink vor Journalisten in Berlin. Auftritte werde es weiterhin geben, eine Tour wie die aktuell geplante aber nicht mehr.

Für den Wahlberliner ist die letzte Tour auch ein persönlicher Meilenstein: Im kommenden Jahr wird er 75 Jahre alt und steht dann seit 55 Jahren auf der Bühne.

Viele Weggefährten seien inzwischen gestorben, sagte Brink. "Und dann wirst du irgendwann nachdenklich und sagst dir: Mein Gott, was machst du jetzt eigentlich weiter?"

Ein weiteres Jubiläum feiert Brink im kommenden Jahr gemeinsam mit seiner Frau Ute: Das Paar ist dann seit 40 Jahren verheiratet. "Die meisten sagen, das Beste an mir ist meine Ute. Da haben sie recht". Künftig wollen beide ihren Lebensmittelpunkt zwischen Berlin und Mallorca aufteilen.