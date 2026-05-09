Schlager-Ikone Andrea Berg textet Hit-Song für Fußballklub um

Aspach - Diese sportliche Verbindung dürfte nicht jeder auf dem Radar gehabt haben! Seit Jahrzehnten thront Andrea Berg (60) weit oben auf dem Schlager-Olymp und ist eigentlich schon deutsches Kulturgut. Jetzt hat die erfolgreiche Sängerin ihren Hit "Ja, ich will" neu aufgelegt - für den Fußballverein SG Sonnenhof Großaspach.

Andrea Berg (60) gehört mit mehr als 16 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten deutschen Musikerinnen überhaupt. © Sebastian Gollnow/dpa-Pool/dpa

Am Freitag erschien das Werk auf sämtlichen Musik-Plattformen in der sogenannten "Dorfklub Version".

Darin besingt die 60-Jährige ein "kleines Dorf im Schwabenland", das der Fußball "weltbekannt" machen würde. Im Refrain heißt es dann statt "Ja, ich will mit dir am Strand auf weißen Pferden reiten" in der frischen Variante: "Ja, ich will mit dem Dorfklub durch ganz Deutschland reisen. Ja, ich will 3. Liga wie in alten Zeiten."

Anlass des Tracks ist nämlich der Aufstieg der SGS von der Regionalliga Südwest in den Profifußball, welchen der Klub aus Baden-Württemberg vor einer knappen Woche perfekt machen konnte. Erstmals seit 2019/20 spielt das Team aus der 8000-Seelen-Gemeinde Aspach damit wieder drittklassig.

Doch was verbindet eine der kommerziell erfolgreichsten deutschen Sängerinnen Deutschlands, die als gebürtige Krefelderin auch nicht unbedingt in der Region verwurzelt ist, eigentlich mit dem kleinen Fußballzwerg?

Die Antwort hört auf den Namen Ulrich Ferber (66). Der Unternehmer ist nicht nur Mitgründer und Mäzen der 1994 aus dem Zusammenschluss zweier Klubs entstandenen SG Sonnenhof, sondern seit 2007 auch der Ehemann der Schlager-Ikone.