Nach schwerem Verlust: Volksmusik-Star Margot Hellwig hat "Freude am Singen verloren"

München - Als Duo mit ihrer Mutter Maria wurde Margot Hellwig (84) zum Volksmusik-Star. Vor zehn Jahren nahm sie Abschied von der Bühne - und inzwischen mag sie nicht einmal mehr singen.

Volksmusik-Start Margot Hellwig (84) will nicht mehr singen. © Andreas Lander/dpa-Zentralbild/dpa

"Seit dem Tod meines Mannes habe ich nicht mehr gesungen. Ich habe die Freude am Singen verloren", sagte die 84-Jährige der Münchner "Abendzeitung".

Einen Fernseh-Comeback könne sie sich nicht vorstellen. "Wenn ich nach einem Auftritt in ein leeres Haus heimkäme, würde mich das außerdem sehr traurig machen."

Ende 2015 hatte Hellwig, die als Duo ("Servus, Gruezi und Hallo") mit ihrer 2010 gestorbenen Mutter berühmt geworden war, sich in einer Show von Florian Silbereisen (44) von der Bühne verabschiedet.

Ein Jahr später starb ihr Mann nach 55 gemeinsamen Ehejahren.

"Ich rede täglich mit meinem Mann und bespreche mit ihm alles. Er war am Ende leider eineinhalb Jahre pflegebedürftig. In meinen Erinnerungen bleiben nur glückliche Momente. Ich spüre, dass er noch da ist und mich beschützt", so die Oberbayerin.