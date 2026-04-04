Nach Aus von "Immer wieder sonntags": Stefan Mross meldet sich zu Wort

München - Nach dem Aus für seine Schlagersendung "Immer wieder sonntags" meldet sich nun Moderator Stefan Mross (50) zu Wort.

Stefan Mross (50) will positiv bleiben, auch wenn seine Sendung abgesetzt wird. © Philipp von Ditfurth/dpa

"Ich wollte mich dazu ja nicht äußern, und ich darf es auch nicht", sagte der 50-jährige Traunsteiner der "Süddeutschen Zeitung" am Samstag.

"Ich hatte wirklich eine tolle Zeit, und wir haben jetzt noch 13 Sendungen vor uns. Da ist die Vorfreude auf die Saison größer. Es werden Millionen Leute begeistert sein, und wir werden eine saugeile Staffel hinlegen wie jedes Jahr. Die Sendung hat ja Erfolg."

Die ARD hatte im März angekündigt, die seit rund 30 Jahren laufende Show nach diesem Jahr absetzen zu wollen und begründete das Aus mit Sparmaßnahmen. Das Geld solle einerseits eingespart und andererseits in die Entwicklung neuer digitaler Unterhaltungsformate investiert werden. Zudem wollen sich ARD und SWR auf ein jüngeres und neueres Publikum fokussieren.

Die Live-Ausgaben in diesem Jahr sind als rund zweistündige Sendungen geplant – die erste am 31. Mai, die letzte am 6. September. Es wird dem Vernehmen nach kein Nachfolgeformat geben.