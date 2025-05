Neues Liebesglück am Ballermann: Anna-Maria Zimmermann liebt Julian Benz

Palma de Mallorca (Spanien) - Neues Liebesglück am Schlagerhimmel: Anna-Maria Zimmermann (36) und Julian Benz (33) sind frisch verliebt!

Doch nicht nur privat, auch beruflich läuft es für das neue Schlager-Traumpaar rund. Anna-Maria Zimmermann wagte nach 14 Jahren Bierkönig den Wechsel zum Megapark und steht damit nun häufiger Seite an Seite mit ihrem neuen Schatz, denn auch Benz gehört dort zur festen Besetzung.

"Ich freue mich, dass Julian eine tolle Frau mit Anna-Maria gefunden hat. Sie wirken sehr glücklich und vielleicht bringt sie ihm so auch die leisen Töne bei", scherzte Ikke, mit bürgerlichen Namen Matthias Distel.

Die Gerüchteküche am Ballermann brodelte schon länger, nun gibt es eine Bestätigung. Mallorca -Urgestein Ikke Hüftgold (48) hat gegenüber RTL die Beziehung zwischen den Schlagerstars offiziell gemacht.

Bereits Ende April hatte RTL bei Anna-Maria Zimmermann nachgehakt, ob es einen neuen Mann in ihrem Leben gebe. Damals verneinte sie die Frage noch. Zu diesem Zeitpunkt war die Trennung von ihrem Ehemann Christian Tegeler (44), mit dem sie zwei Kinder hat, erst wenige Monate her. Nach 17 gemeinsamen Jahren erklärte sie im Interview: "Ich bin happy. Nach langer Zeit habe ich wieder zu mir gefunden."

Beim Saison-Opening im Megapark zeigten sich die Turteltauben bereits ausgelassen zusammen - auch wenn es bislang kein offizielles Statement der beiden gibt. Doch wer genau hinhört, findet vielleicht einen Hinweis in Zimmermanns neuem Song, in dem sie vielsagend singt: "Schauen wir mal, was wird."

Zufrieden mit dem neuen Liebesglück zeigt sich offenbar auch Benz' beste Freundin Isi Glück (34). Die Ballermann-Queen wurde bereits lachend an der Seite von Zimmermann gesehen. Scheint so, als hätte sich da nicht nur ein neues Liebespaar, sondern auch Freundinnenduo gefunden.