Schlager-Queen Michelle im Liebesrausch: Sie verkündet weiteren Hammer!

Im Interview mit " Bild am Sonntag " verriet Michelle noch weitere Details. Bei ihrer ersten Umarmung auf einem Konzert vor rund eineinhalb Jahren habe sie eine so starke Verbindung gefühlt, wie noch nie zuvor.

Bei so viel Geigen am Himmel konnte Silbereisen am Ende gar nicht anders, als sich mit den beiden zu freuen. "Das ist echt schön und da geht einem das Herzchen auf", säuselte der 41-Jährige. Hach.

Die 51-jährige Zweifach-Mama und der "Schockverliebt"-Interpret lernten sich vor rund eineinhalb Jahren kennen. Im Frühjahr 2023 funkte es dann so richtig. © Henning Kaiser/dpa

Dann lässt die Ex-Frau von Matthias Reim (65) die Bombe platzen. Sie und ihr Freund planen nämlich schon den nächsten Schritt, obwohl es erst bei einem gemeinsamen Tour-Auftritt im April funkte.

"Wir suchen einen Ort, an dem wir gemeinsam zur Ruhe kommen können, am liebsten ein Haus am See", offenbarte die gebürtige Badenerin. Demnach planen sie und der Newcomer also sogar schon ein gemeinsames Liebesnest.

Gebetsmühlenartig betonte Michelle erneut, dass der große Altersunterschied von einem Vierteljahrhundert zwischen ihnen keine Rolle spiele. Der "Schockverliebt"-Interpret sei die "Liebe meines Lebens".

Und auch Eric kommt beim Gedanken an die ehemalige ESC-Teilnehmerin ins Schwärmen. "Zwischen uns passt kein Blatt Papier. Es ist pure Liebe mit allen Ecken und Kanten!", erklärte der 26-Jährige erst vor wenigen Tagen.

Eine gemeinsame Familiengründung scheint ebenfalls nicht ausgeschlossen. "Es kommt alles, wie es kommt", hielt sich die Mutter zweier erwachsener Töchter diesbezüglich noch sehr vage.