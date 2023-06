Sorge um Annemarie Eilfeld: Krankenhaus nach TV-Auftritt!

Wittenberg - Große Sorge bei den Fans von Annemarie Eilfeld (33)! Nachdem die Sängerin noch am Sonntag in der ARD-Show "Immer wieder sonntags" auf der Bühne gestanden hatte, folgte auf Instagram plötzlich ein Foto aus dem Krankenhaus!

Am Sonntag hatte Schlagersängerin Annemarie Eilfeld (33), hier bei einer Kinopremiere im März 2022, noch bei "Immer wieder sonntags" auf der Bühne gestanden. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Zu sehen war darauf lediglich Annemaries Arm, der bereits mit einem Tropf verbunden war. Der Schlagerstar versuchte zunächst offenbar, keine große Sache daraus zu machen, erklärte lediglich, dass sie vorerst "ein bisschen inaktiv" sein werde.

"Musste heute früh ins Krankenhaus - konnte gestern und heute nicht mal Wasser drinbehalten und war komplett kraftlos", schrieb die 33-Jährige und versicherte ihren Fans: "Macht euch aber keine Sorgen. Hier geben alle ihr Bestes mir zu helfen!"

Die Reaktionen ließen dennoch nicht lang auf sich warten. Inzwischen hat Annemarie ihr Profil sogar auf "privat" gestellt.

Mehreren Medienberichten zufolge soll die Sängerin bei "Immer wieder sonntags" einen Hitzschlag erlitten haben, der sie schließlich in die Knie zwang. So vermeldete das Portal Schlager.de, dass es während der Show rund 30 Grad in der Location in Rust gewesen sein sollen.

Gegenüber RTL soll Annemarie erklärt haben, dass sie knapp 20 Stunden lang mit Übelkeit und Erbrechen gekämpft habe. "Bevor ich komplett ausgetrocknet war, sind wir ins Krankenhaus gefahren."