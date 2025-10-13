Vorverkauf startet bald: Andrea Berg kommt wieder nach Sachsen

Leipzig - Schlagerstar Andrea Berg (59) geht wieder auf Arena-Tournee und stattet natürlich auch Sachsen den einen oder anderen Besuch ab.

Für die Konzerte von Andrea Berg (59) im übernächsten Jahr gibt es jetzt schon Tickets. © Monika Skolimowska/dpa

Dabei geht es nicht um die Auftritte im kommenden Jahr, sondern um die 2027: Schon zwei Jahre im Voraus beginnt der Vorverkauf für "Andrea Berg LIVE 2027"!

Nach dem Erfolg ihrer "Party, Hits, Emotionen"-Show soll nach Angaben der Veranstalter eine "brandneue Bühnenshow" folgen, mit "unzähligen Superhits, neuen Songs und einer Inszenierung, die Maßstäbe setzen wird".

Insgesamt 19 Konzerte stehen an, zwei davon in Sachsen - in Leipzig (14. Oktober 2027, Quarterback Immobilien Arena) und Chemnitz (29. Oktober 2027, Messe).

Auch Sachsens Nachbarn müssen in zwei Jahren nicht verzichten: Der 22. Oktober ist für Erfurt reserviert und am 5. November kommt die Schlager-Queen nach Magdeburg.