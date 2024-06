"Crazy Town"-Frontsänger tot in Wohnung gefunden

Shellshock wurde in Los Angeles geboren und soll bis zu seinem Tod dort gelebt haben. In der Vergangenheit gab es immer wieder Skandale um ihn.

In einem Interview 2001 gab er zu, wegen Ladendiebstahl festgenommen worden zu sein. Kurz vor dem Durchbruch mit seiner Band musste er in den Knast. Vergangenes Jahr soll er sich sogar mit seinem Bandkollegen geprügelt haben.

Zudem begleiteten ihn jahrelang Drogenprobleme. So nahm Shellshock an der Reality-TV-Sendung "Sober House" teil, in der sich suchtkranke Prominente vor der Kamera behandeln lassen.

Auf Instagram trauern zahlreiche Fans um den Rapper, der 121.000 Follower hat. So schrieb ein Fan emotional: "Ich bin so sprachlos, ich bin so traurig. Mein aufrichtiges Beileid an Familie und Freunde."

Shellshock hinterlässt ein Teenager-Sohn und ein weiteres Kind.