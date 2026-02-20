Erstmals seit den "Höhnern": Dieser Karnevalssong stürmt die Deutschen Charts

Baden-Baden/Köln - So viel Karneval war selten in Deutschland und seinen Charts: Die Bonner Brass-Gruppe "Druckluft" hat mit dem Karnevalshit "Karnevalsmaus" Platz eins der deutschen Charts erobert.

Die Bonner Band "Druckluft" hat mit dem Song "Karnevalsmaus" die Deutschen Charts gestürmt. © Fabian Strauch/dpa

Insgesamt seien diese Woche 21 Party- und Stimmungshits in den Top 100. Dieses Genre sei damit so stark vertreten wie seit der Karnevalssaison 2010 nicht mehr. Damals besetzten sie rund ein Drittel aller Positionen.

Aktuell mischen etwa noch die GroßstadtEngel mit ("Gute Laune", Platz 4) außerdem Oimara ("Wackelkontakt", 7), Mätropolis & DJ Aaron ("Rakete", 13) und Breitner ("Baby Bell", 14).

GfK Entertainment zitierte die Band am Freitag nach Aschermittwoch, an dem der sensationelle Erfolg nun bekannt wurde, mit den Worten: "Mit der "Karnevalsmaus" auf Platz 1 der deutschen Single-Charts zu landen, ist für uns als Band ein absoluter Traum.

Seit 17 Jahren machen wir gemeinsam Musik, haben als Schülerband ganz klein angefangen und stehen jetzt mit einer eigenen Single an der Spitze der deutschen Charts." Sie seien dankbar, das erleben zu dürfen.