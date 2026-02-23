In TV-Talkshow: Thomas Anders lässt mit "Modern Talking"-Plänen aufhorchen
Köln - Pünktlich zum 40-jährigen Jubiläum von "Modern Talking" holt Thomas Anders (62) das Erfolgsprojekt zurück. Auf Dieter Bohlen (72) kann er dabei gut verzichten.
Rund 5,7 Millionen Tonträger verkaufte die Kombo allein in Deutschland. Im "Kölner Treff" stellte Anders im Gespräch mit Susan Link (49) und Micky Beisenherz (48) klar, dass er den Geburtstag der Kult-Band nicht einfach vorbeiziehen lassen wollte.
Zusammen mit seinem Produzenten habe er deshalb die Idee zu seinem neuen Projekt entwickelt. Der Plan: Das musikalische Debütwerk "The 1st Album" wird komplett neu aufgenommen, arrangiert und eingesungen.
"Der Zeitgeist der Musik hat sich in den letzten 40 Jahren ein bisschen geändert", so die Begründung des 62-Jährigen. Entscheidend sei für ihn gewesen, dass der typische Klang von damals nicht verloren gehe. Nostalgie und Moderne sollen miteinander verschmelzen.
In der WDR-Talkshow erklärte Anders dazu: "Wir haben diese ikonischen Sounds von damals genau nachproduziert, dass man den dynamischen Touch der Jetzt-Zeit hat, aber durch diese Sounds trotzdem in den 1980ern ist."
Damit die Songs nicht nur gut klingen, sondern auch gut aussehen, griffen Anders und sein Team auf die Künstliche Intelligenz (KI) zurück. In einem Video wurde das 40 Jahre jüngere Gesicht des Sängers dafür in das Gesicht eines jungen Models hineingeschnitten.
Thomas Anders geht mit neu aufgelegten "Modern Talking"-Hits auf Tournee
Hintergrund des Ganzen ist natürlich die optische Veränderung des gebürtigen Münstermaifelders. Mit dem Ende von "Modern Talking" sagte Anders nämlich auch seiner legendären schwarzen Matte auf dem Kopf Lebewohl.
"Ich wollte die Haare einfach kürzer haben", erklärte Anders im "Treff". Ein Friseur aus Koblenz nahm sich der Sache an und kürzte die Kult-Frise um satte 20 Zentimeter. "Das war der längste Friseurbesuch meines Lebens. Es dauerte über drei Stunden."
Mit dem Ergebnis war der Künstler jedoch sehr zufrieden. "Ich habe mich sauwohl gefühlt. Ich fand das klasse", gestand der 62-Jährige. Jetzt freut er sich auf die kommende Tournee. Eine Reunion mit Dieter Bohlen wird es dabei allerdings nicht geben.
Anders’ Ziel ist klar: "Ich will die Menschen mit auf eine Zeitreise nehmen." Mit KI und neuem Mix hat er die ersten sechs von 13 "Modern Talking"-Alben inzwischen bereits in ein neues Gewand gepackt - mit Erfolg. "Wir sind mit allen in die Top Ten gegangen", freut sich der Sänger.
