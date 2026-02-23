In TV-Talkshow: Thomas Anders lässt mit "Modern Talking"-Plänen aufhorchen

Köln - Pünktlich zum 40-jährigen Jubiläum von "Modern Talking" holt Thomas Anders (62) das Erfolgsprojekt zurück. Auf Dieter Bohlen (72) kann er dabei gut verzichten.

"Modern Talking"-Sänger Thomas Anders (62) spricht im "Kölner Treff" über sein neustes Projekt. © WDR/Melanie Grande

Rund 5,7 Millionen Tonträger verkaufte die Kombo allein in Deutschland. Im "Kölner Treff" stellte Anders im Gespräch mit Susan Link (49) und Micky Beisenherz (48) klar, dass er den Geburtstag der Kult-Band nicht einfach vorbeiziehen lassen wollte.

Zusammen mit seinem Produzenten habe er deshalb die Idee zu seinem neuen Projekt entwickelt. Der Plan: Das musikalische Debütwerk "The 1st Album" wird komplett neu aufgenommen, arrangiert und eingesungen.

"Der Zeitgeist der Musik hat sich in den letzten 40 Jahren ein bisschen geändert", so die Begründung des 62-Jährigen. Entscheidend sei für ihn gewesen, dass der typische Klang von damals nicht verloren gehe. Nostalgie und Moderne sollen miteinander verschmelzen.

In der WDR-Talkshow erklärte Anders dazu: "Wir haben diese ikonischen Sounds von damals genau nachproduziert, dass man den dynamischen Touch der Jetzt-Zeit hat, aber durch diese Sounds trotzdem in den 1980ern ist."

Damit die Songs nicht nur gut klingen, sondern auch gut aussehen, griffen Anders und sein Team auf die Künstliche Intelligenz (KI) zurück. In einem Video wurde das 40 Jahre jüngere Gesicht des Sängers dafür in das Gesicht eines jungen Models hineingeschnitten.