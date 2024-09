"The Weeknd" gibt bei Bombast-Show Einblicke in neues Album: Wie riesig ist bitte dieser Screen?

São Paulo - Der beliebte R&B-Sänger " The Weeknd " (34) hat alle Register gezogen, um bei einem Mega-Event in Brasilien erste Einblicke in sein neues Album zu gewähren.

Der Sänger "The Weeknd" (34) hat in Brasilien eine aufwendig inszenierte Show abgeliefert. (Archivbild) © Perry Knotts/NFL/AP/dp

Vor tausenden kreischenden Fans und einem Meer aus Handy-Lichtern präsentierte der "Blinding Lights"-Sänger am Samstagabend im "MorumBIS"-Stadion in São Paulo gleich mehrere neue Songs aus seinem kommenden Album "Hurry Up Tomorrow".

Dafür verwandelte der meistgehörte Künstler auf Spotify die Arena auf eindrucksvolle Weise: Quer über den gesamten Platz verlief eine unfassbar langer Laufsteg, in dessen Mitte ein Haus-großer Tempel stand. Im Hintergrund einer der wohl riesigsten Bildschirme, der jemals bei einem Musikkonzert zum Einsatz gekommen ist.

Während sich auf jenem überdimensionalen Screen eine Art Himmelspforte öffnete und grelles Licht in die ausverkaufte Arena strahlte, fuhr The Weeknd im seidenen Mantel - ganz im Stil der berühmten Christusstatue von Rio de Janeiro - mit ausgebreiteten Armen per Fahrstuhl zur Spitze des Tempels und begann zu singen.

Bereits bevor die ersten Töne seine Lippen verlassen hatten, kannte das Gekreische weiblicher Fans keine Grenzen mehr, wie in dem Livestream auf YouTube lautstark zu hören war.