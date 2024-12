Tom Gaebel im TAG24-Interview: Der deutsche Sinatra verswingt die Stadthalle in Chemnitz

Der "deutsche Frank Sinatra" Tom Gaebel (49) geht auf "A Swinging Christmas" Tour. © Nicole Hoppe Photography

Gerade eben ist sein neues Album "A Christmas To Remember (Extended Version)" (dt. "Ein unvergessliches Weihnachtsfest") erschienen, am 10. Dezember (20 Uhr, Tickets ab 57 Euro bei eventim.de) kommt Tom Gaebel auf seiner Weihnachtstour "A Swinging Christmas" auch wieder in die Stadthalle Chemnitz. Redakteur Raik Bartnik hat mit ihm gesprochen:

TAG24: Der Titel Deines neuen Albums könnte auch Titel Deiner Tour sein ...

Tom Gaebel: "Natürlich. Immer an Weihnachten erinnert man sich an alles Schöne und Gute von früher. Und an die Show sollen sich die Leute auch lange erinnern. Wir verteilen Wunschzettel. Die Leute können sich Songs wünschen oder irgendwelche Aktionen: Dass mal jemand sagt, mein Mann würde gern mal Schlagzeug spielen. Er traut sich nur nicht. Oder jemand möchte was tanzen oder was vorsingen. Da passieren immer die lustigsten Sachen."

TAG24: Die Show hat eine gewisse Tradition, in den vergangenen Jahren bist Du damit auch schon mehrfach in Chemnitz gewesen ...

"Ich verbinde mit Chemnitz, dass es hier immer nett ist. Wir haben nach den Shows immer in der Stadt noch was getrunken. Leider bekommen wir von den Altstädten zu wenig mit, nach den Auftritten ist oft schon alles dunkel. Die Leute erkennen mich dann auch, aber meistens nur, wenn ich im Smoking bin."