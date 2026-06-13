Nach Liebes-Aus mit Michelle: Ex-Verlobter Eric Philippi geht jetzt radikalen Schritt

Köln - Eric Philippi (29) hat sich wenige Wochen nach der Trennung von Michelle (54) zu einem radikalen Schritt entschlossen. Eine Versöhnung scheint damit endgültig vom Tisch!

Gehen seit Mai getrennte Wege: Michelle (54) und ihr Ex-Verlobter Eric Philippi (29). © Felix Hörhager/dpa

Die Verkündung ihrer Trennung im Mai 2026 schlug in der Schlager-Welt ein wie eine Bombe. Erst zwei Monate zuvor hatte der 29-Jährige seiner Verlobten bei deren Tournee-Finale in Berlin auf der Bühne einen erneuten Heiratsantrag gemacht.

Michelle schwebte auf Wolke sieben, von der sie kurz darauf jedoch jäh heruntergerissen wurde. Jetzt hat ihr ehemaliger Lebensgefährte weitere Konsequenzen gezogen, um ihre einstige Liebe wohl endgültig zu beerdigen.

Heimlich, still und leise löschte Eric auf seinem Instagram-Kanal sämtliche Erinnerungen an die gemeinsame Zeit. Von den geposteten innigen Pärchenfotos fehlt inzwischen jede Spur. Auch die Aufnahmen des doppelten Antrags sind weg.

Dieser digitale Kahlschlag verdeutlicht, dass ein Comeback für das einstige Traumpaar der Schlagerwelt wohl ausgeschlossen scheint. Ihre Community hatte unter den Social-Media-Beiträgen bis zuletzt auf einer Versöhnung gehofft.