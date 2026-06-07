Rock im Park: 1800 Einsätze, 66 Zeckenstiche - Sanitäter loben die Besucher trotzdem

Nürnberg - Zeckenstiche, Kreislaufbeschwerden, Prellungen: Die Rettungskräfte sind auch in diesem Jahr wieder bei Rock im Park gefordert gewesen. Eine Sache fiel ihnen dabei positiv auf.

Die Rettungskräfte lobten die Festival-Besucher bei Rock im Park. © Daniel Karmann/dpa

Rund 1800-mal halfen die Sanitäter und Notärzte bis Sonntagmorgen den Besucherinnen und Besuchern in Nürnberg bei Verletzungen und Beschwerden, wie die Hilfsorganisationen mitteilten.

Dabei sei es hauptsächlich um Kreislaufbeschwerden, kleinere Verletzungen, Insektenstiche und Prellungen gegangen. Außerdem mussten sie 66 Zeckenstiche behandeln.

Die Rettungskräfte mussten dagegen weniger Musikfans versorgen, die zu viel Alkohol getrunken oder Drogen genommen hatten.

"Insgesamt zeigten sich die Festivalbesucherinnen und Festivalbesucher friedlich, aufmerksam und hilfsbereit", teilte ein Sprecher mit.

Im Vergleich zu 2025 zählten die Hilfsorganisationen bisher etwas weniger Einsätze. Zum 30. Jubiläum von Rock im Park im vergangenen Jahr hatten aber auch deutlich mehr Musikfans auf dem Gelände gefeiert.

In diesem Jahr kamen nach Angaben der Veranstalter rund 80.000 Menschen zu dem ausverkauften Open-Air. Zeitgleich stieg in der Eifel das Zwillingsfestival Rock am Ring, wo zeitversetzt dieselben Bands spielen.