Wahnsinn! Wolle Petry beschert Fans geile Weihnachten

Wolfgang Petry (72) will schon jetzt für Weihnachtsstimmung sorgen. © dpa/MCS Berlin/Manfred Esser

Die Schoko-Nikoläuse stehen schon in den Regalen, und so verwundert es nicht, dass auch Wolfgang Petry (72) den passenden Zeitpunkt für seine neue Weihnachtsplatte gekommen sieht.



Auf "Immer wenn es schneit" gibt's sowohl Eigenkompositionen zu hören, als auch Cover-Versionen von Klassikern wie "Schneeflöckchen Weißröckchen" - bei dem Vollblut-Rheinländer "Schneeflöckschen, Weißröckschen".

"Bei fast jedem Song habe ich eigene Sachen hinzugefügt", betont Petry. "Es ist mir zu simpel, die Lieder nur abzusingen."

Und so heißt es dann etwa: "Merry Christmas - was ne geile Zeit" und "Es klingelt an der Tür - die Kinder schreien: 'Amazon!'".

Auf dem Album-Cover sieht man "Wolle" mit deutlich gelichteter grauer Lockenmähne und Holzfällerhemd im Schneetreiben stehen.