"Weird Al" Yankovic in Berlin: Der Meister der Musik-Parodie reißt den Admiralspalast ab

Im Rahmen seiner Tournee “Ridiculously Self-Indulgent, Ill-Advised Vanity Tour" ist "Weird Al" Yankovic (63) im Admiralspalast in berlin-Mitte aufgetreten.

Von Denis Zielke

Berlin - "Weird Al" Yankovic (63) steht nicht nur für Musik-Parodien wie "Amish Paradise" und "Eat It", sondern auch für humorvolle Eigenkompositionen. Mit einer Auswahl seiner Songs stellte er im Berliner Admiralspalast sein Können unter Beweis. Ohne Kostüme, Videoleinwände und sonstigen Kinkerlitzchen. Dafür im ganz intimen Rahmen.

Der 70er-Jahre-Bob mit kurzem Pony ist sein Markenzeichen: Emo Philips (67) begeisterte mit bitterbösen Humor im Admiralspalast. © Christian Grube / ArcheoPix Photography Seit Februar ist der US-amerikanische Songwriter zum ersten Mal in seiner vierzigjährigen Karriere in Deutschland und Österreich unterwegs. Nach Konzerten in Hamburg und Düsseldorf gastierte er am Sonntag im Rahmen seiner "Ridiculously Self-Indulgent, Ill-Advised Vanity Tour" in der deutschen Hauptstadt. Während er im englischsprachigen Ausland aktuell fast ausschließlich vor ausverkauften Haus spielte, bekam er hierzulande die Hütte nicht voll. Von 1400 Plätzen waren nur 500 belegt. Dafür kamen die eingeschworenen Fans. Im Vorfeld sagte der Comedian, er wolle auf der Europa-Tournee nicht enttäuschen. Das betonte er auch erneut an diesem Abendn "Wir spielen einige zutiefst unbeliebte Songs", witzelte er. Und er enttäuschte mit seinen eigenen Stücken nicht. Doch alles auf Anfang: Den Abend eröffnete sein alter Wegbegleiter Emo Philips (67) mit sardonischen und bitterbösen Humor. Kostprobe gefällig: Trockene Alkoholiker erkenne man am alkoholfreien Bier. Das könne er nicht nachvollziehen. Es sei so, als würde man "einem Ex-Pädophilen einen Kleinwüchsigen in Pfadfinderuniform vorsetzen". Auch antwortete der selbstironische 67-Jährige auf vermeintliche Interviewfragen eines Redakteurs der "Berliner Zeitung" vom Dezember auf der Bühne. Kenner wissen: Die Sachen mit dem Interview ist Teil seines selbstironischen Shticks, seines erprobten Comic-Themas. Stimmt zwar nicht, ist aber zum Brüllen komisch. Auch optisch ist Emo Philips eine Erscheinung: Man stelle sich Catweazle nach einem Friseurbesuch vor und plötzlich steht Prinz Eisenherz vor einem. Gepaart mit der brüchigen Stimme, der Betonung von Wörtern und dem nervösen Auftreten eines Johann König (50). Nur macht der durch und durch idiosynkratische Philips das schon seit Mitte der 70er.

"Weird Al" Yankovic machte mit seiner "Ridiculously Self-Indulgent, Ill-Advised Vanity Tour" Station in Berlin

"Weird Al" Yankovic (63) legte sich bei seinem Berlin-Konzert ordentlich ins Zeug. © Christian Grube / ArcheoPix Photography Nach einer halben Stunde und einem Dank an "Weird Al", ohne den er nicht in Berlin aufgetreten wäre, räumte er das Feld. Um Punkt 19.50 Uhr ging das Saallicht zu den Klängen von "O Fortuna" aus und "Weird Al" saß anschließend flankiert von seiner vierköpfigen Band auf der Bühne auf einem Hocker. Neben ihm lag sein Akkordeon. Das wurde zum Beiwerk und kam wenig zum Einsatz. Auch auf Brimborium und Requisiten verzichtete der Schauspieler. Zum Running Gag wurde hingegen ein Effektinstrument mit schnarrendem Geräusch. "Ich habe bei Google geschaut, was das Publikum in Berlin hören will. Heraus kam das Vibro Slap", scherzte der fünffache Grammy-Gewinner, der stimmlich in Topform war. Das Konzept des Abends war stark an Formate wie "VH1 Storytellers" angelehnt, in dem der Musiker mit von der Genese von Songs erzählt und mit Anekdoten anreichert. Mit Songs wie "Bob", "Craigslist" und "Nature Train To Hell" bewies er, dass sich sein eigenes Material nicht vor den Cover-Songs verstecken müssen. Nicht erst beim ersten Cover-Song fingt das Publikum demnach Feuer. Heiß war es durch die Bank weg. Lang genug mussten es schließlich auf ein Konzert von "Weird Al" warten.

Konzertkritik: "Weird Al" Yankovic, komm bald wieder!