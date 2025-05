Xatar beerdigt: Szene-Rapper, Promis und Familie pilgern zum Friedhof

Der Tod des Rappers Xatar (†43) schockierte vieler seiner Fans. Bis zuletzt arbeitete er an neuen Songs. © Jonas Walzberg/dpa

Vor knapp einer Woche war Xatar (bürgerlich: Giware Hajabi) tot in einer Kölner Wohnung aufgefunden worden.

Mit nur 43-Jahren endete das Leben des berüchtigten Musikers, dem am Donnerstagmorgen zahlreiche Gäste und Angehörige bei seiner Beerdigung gedenken.

Schon am Mittwoch stürmten 500 Trauernde zu Xatars Totengebet in der Al-Muhajirin Moschee im Bonner Norden. Mit dabei - sein Rapper-Kollege SSIO (36). Gemeinsam trugen sie seinen Leichnam am Mittag in den großen Gebetssaal.

Seine Familie gab keine Daten zur Trauerfeier bekannt, um die Zeremonie möglichst privat abzuhalten.