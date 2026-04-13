Zurück auf der Bühne: "Die Ärzte" gehen wieder auf Tour und kommen auch nach Sachsen

Chemnitz/Berlin - Manchmal kommen sie wieder: Die Berliner Punkrockband "Die Ärzte" ("Schrei nach Liebe", "Zu spät") will kommendes Jahr auf ganz große Tour gehen. Satte 32 Live-Termine sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz geplant. Drei Konzerte finden in Sachsen statt - eins in Chemnitz , zwei in Leipzig .

Die Ärzte spielen in Chemnitz ein und in Leipzig zwei Konzerte. (Archivbild) © Jörg Steinmetz/Die Aerzte/dpa

"Die ärzte: Eine Gänsehaut nach dem andern!", haben Schlagzeuger Bela B (63), Gitarrist Farin Urlaub (62) und Bassist Rodrigo "Rod" González (57) Band-typisch verschroben ihre Tour 2027 betitelt.

Auf ihrer Homepage www.bademeister.com kündigen sie an: "Drei die ärzte mit dem Kontrabass stehen auf der Bühne und erzählen sich was. Mit Tschingderassabum und Täterätätä." Wie von der Band gewohnt, wird es ein Nachhaltigkeitskonzept und Sozialtickets geben, darüber hinaus La-Olas, ein Handylichter-Kerzenmeer, Gänsehaut und Freudentränen.

"Am Ende sind alle glücklich. Mit gutem Gewissen. Versprochen", so die selbsternannte "Beste Band der Welt" weiter.

Zuletzt waren "Die Ärzte" 2024 live zu erleben, allerdings nur in Berlin. Den Fans wurde bange: Löst die Band sich auf? Im Gegenteil: Mit der kommenden Mammut-Tournee will das Trio sein 45-jähriges Bestehen feiern.