25.05.2026 07:31 Bernhard Brink nimmt Abschied vom Tourneeleben - mit einer Tournee

Bernhard Brink verabschiedet sich von der großen Tourbühne: Im Herbst 2027 geht der Sänger mit "Danke für die Zeit!" auf seine letzte große Deutschlandtour.

Von Heiko Nemitz

Dresden - Bernhard Brink verabschiedet sich von der großen Tourbühne: Im Herbst 2027 geht der Sänger mit "Danke für die Zeit!" auf seine letzte große Deutschlandtour. Es ist als Abschied von den großen Konzertreisen gedacht – nicht jedoch als vollständiger Rückzug aus der Musik. Neue Songs, einzelne Auftritte oder Fernsehprojekte soll es weiterhin geben.

Karrierestart: Brink 1974 bei einem TV-Auftritt in der ZDF-Musikshow "disco". (Archivfoto) © Imago Der Zeitpunkt ist bewusst gewählt: Brink wird nächstes Jahr am 17. Mai 75 Jahre alt und blickt dann auf 55 Jahre Bühnenkarriere zurück. Der Sänger erklärt den Abschied so: „Man kann im Leben vieles planen, zwei Dinge aber nicht: Das eine ist die Gesundheit und das andere, dass man nach 55 Jahren auf der Bühne immer noch so tolle Fans hat." "Für beides bin ich sehr dankbar. Und mit dieser Tour möchte ich den Menschen einfach persönlich danke sagen.“ Musik News "Cat Ballou" lässt mit Social-Media-Post aufhorchen: "Unser letztes Konzert dieser Ära" Die Ankündigung markiert das Ende eines außergewöhnlich langen Kapitels im deutschen Schlager. Der 1952 in Nordhorn geborene Brink kam Anfang der 1970er-Jahre nach Berlin, zunächst mit dem Ziel eines Jurastudiums. Doch die Musik entwickelte schnell eine größere Anziehungskraft. 1972 startete er seine Karriere mit ersten Veröffentlichungen; den entscheidenden Schub brachte wenig später der Auftritt in der ZDF-Hitparade, die damals als zentrale Plattform für deutschsprachigen Schlager galt. In den folgenden Jahrzehnten entwickelte sich Brink zu einer festen Größe der Szene - und das mit bemerkenswerter Beständigkeit.

Insgesamt veröffentlichte Brink mehr als 50 Alben sowie über 100 Singles

Zwar ist der Sänger Bernhard Brink (74) nicht so berühmt wie Roland Kaiser, ins Fernsehen schaffte er es jedoch viele Male. © Soeren Stache/dpa Ein Superstar wie Roy Black, Howard Carpendale oder Roland Kaiser war er nie, doch blieb er wie die genannten Kollegen über Jahrzehnte hinweg präsent, ohne längere Pausen oder Brüche in der öffentlichen Wahrnehmung. Zu seinen bekanntesten Liedern zählen "Liebe auf Zeit", "Blondes Wunder", "Von hier bis zur Unendlichkeit", „Alles braucht seine Zeit“ oder das Suzi-Quatro-Cover "Ich wär' so gern wie du". Insgesamt veröffentlichte er mehr als 50 Alben sowie über 100 Singles und war regelmäßig in den Charts sowie im Radio vertreten. Musik News Neues Bandmitglied: Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß zum zweiten Mal Mama geworden Parallel zur Musik baute Brink sich früh eine zweite Karriere auf - als Moderator. Besonders beim MDR wurde er über viele Jahre zum Präsentator von Schlagersendungen. Gerade im Osten Deutschlands blieb er dadurch über Jahre hinweg populär. Die nun angekündigte Abschiedstour "Danke für die Zeit!" soll mehr als einfach nur eine - letzte - große Tournee sein. Sie ist als Rückblick auf ein halbes Jahrhundert Musikgeschichte angelegt. Neben den größten Hits sollen auch persönliche Geschichten aus den verschiedenen Phasen seiner Karriere Teil der Abende sein. Die Konzerte sollen damit nicht nur musikalisch funktionieren, sondern auch erzählerisch einen Bogen spannen über ein ungewöhnlich langes Künstlerleben.

Sänger möchte nun ein ruhigeres Leben einschlagen