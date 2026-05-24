Ed Sheeran zieht nach 15 Jahren Schlussstrich: Insider verrät wieso

Los Angeles - Nanu, was ist denn da los? Der bekannte Pop-Sänger Ed Sheeran (35) beendet nach 15 Jahren die Zusammenarbeit mit seinem langjährigen Label Warner Music. Ein Insider verriet nun die Gründe für diesen einschneidenden Schritt.

Der Hit "Shape of You" von Ed Sheeran (35) gehört mittlerweile zu den absoluten Spitzenreitern auf Spotify. © THEO WARGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Für die Fans des britischen Rotschopfes kam diese Nachricht vor zwei Tagen wie aus weiterem Himmel. Dabei betonte der "Perfect"-Interpret deutlich, dass es sich bei der Trennung um keinen öffentlichen Streit handle.

"Dies ist keine Situation vom Typ‚ verärgerter Künstler verlässt Plattenfirma", zitierte Daily Mail den Musiker. Im gleichen Atemzug erklärte Sheeran seinen Fans, dass sich sein Leben seit Vertragsbeginn 2011 um 180 Grad gedreht hätte.

"Das ist ein Junge, der als Teenager mit anderen Prioritäten im Unternehmen anfing, und der heute Vater von zwei Kindern ist und das Gefühl hat, er brauche eine Veränderung."

Während für viele die berufliche Trennung nach außen hin ziemlich harmonisch wirkte, habe sich jedoch hinter den Kulissen ein ganz anderes Bild gezeigt, beichtete ein Insider dem Newsportal.

Im Zuge der neuen Führung von Aaron Bay-Schuck (44) sei das Musik-Unternehmen in ein "Chaos" gestürzt. Laut der geheimen Quelle beschrieben einige ehemalige Mitarbeiter der Firma das Londoner Büro als einen "traurigen Schatten".

Ein weiteres ausschlaggebendes Problem seines Labels wäre gewesen, dass sich die wichtigen Entscheidungen nur noch in Los Angeles abgespielt hätten - und nicht etwa in Großbritannien.