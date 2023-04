Nach Ehe-Aus mit Alina: Julian Zietlow knutscht in Drogen-Sekte mit "spiritueller Ehefrau"

Sie ist Julian Zietlows (38) neuer Flirt in Thailand: Kate Kosolovskaia (25). © Screenshot/Instagram/katekolosovskaia

18 Jahre lang gingen Alina Schulte im Hoff und Julian Zietlow durch dick und dünn, sieben davon als Ehepaar. Zwei Töchter resultierten aus der Beziehung, gemeinsam baute das Paar ein Fitness-Imperium auf.

Dann der Absturz: Julian gab zu, auf seinem Weg zur Selbstfindung auch harte Drogen wie LSD zu konsumieren, unter dem Einfluss seines Influencer-Kollegen Ferdinand Beck (30) schloss sich der 38-Jährige in Thailand dem sektenähnlichen Bashar-Kult an.

Schließlich zog Partnerin Alina die Notbremse und verkündete das Ehe-Aus. "Mir geht es nicht schlecht. Ich möchte zu der ganzen Situation auch wenig sagen, ich bin dankbar für so viele 1000 Nachrichten und unter dem Posting Kommentare, aber ihr braucht kein Mitleid haben", erklärte die 36-Jährige in ihrer Instagram-Story.

Julian bleibe der Vater ihrer Kinder und sie wolle den Töchtern "eine öffentliche Schlammschlacht auf gar keinen Fall antun", betonte die Influencerin weiter.

Doch während Alina sich in Berlin um die gemeinsamen Kinder kümmert, scheint Julian Zietlow sein altes Leben schon völlig hinter sich gelassen zu haben. In teilweise verstörenden Bildern und Videos demonstrierte der 38-Jährige in den vergangenen Tagen, dass er sich im fernen Thailand pudelwohl fühlt.

In einem vor wenigen Tagen auf Instagram veröffentlichten Video tanzt Julian Zietlow in Thailand mit einer leicht bekleideten Frau enthemmt im Regen, er küsst sie und fasst ihr an den Po. Dazu läuft ausgerechnet Alligatoahs "Willst du" mit den Zeilen "Willst du mit mir Drogen nehmen?".

Wie weitere Postings beweisen, scheint es sich dabei um die Neue an Julians Seite zu handeln. So zeigt ein späterer Clip die beiden knutschend auf dem Sofa, auf einem Foto umarmt der frühere Fitness-Guru seine Angebetete von hinten im Pool.

Dazu schrieb Julian die nicht unbedingt romantischen Worte: "Babe… before I met you, I thought russian girls only like the money and have big tits. But Kate you showed me different… they not all have big tits."