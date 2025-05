Er spielte in "Donna Leon" und "Die Rosenheim-Cops" mit: Krimi-Star Dietmar Mössmer ist tot

Tirol (Österreich) - Jahrelang begeisterte er Millionen Zuschauer in seiner Rolle des Assistenten Alvise in den "Donna Leon"-Verfilmungen der Reihe Commissario Brunetti. Nun ist Dietmar Mössmer mit 69 Jahren gestorben.

19 Jahre lang spielte Mössmer sich als der unbeholfene Sergente Alvise in den beliebten "Donna Leon"-Krimi-Filmen in die Herzen des Fernsehpublikums.

1984 schaffte Mössmer es sogar auf die Kinoleinwand und spielte in "Raffl" mit, einem Film des Regisseurs Christian Berger. Neben weiteren Filmauftritten wirkte der Tiroler in zahlreichen, vor allem deutschen Serien mit.

Nach seinem Schauspielstudium stand der Österreicher in vielen Theaterstücken auf der Bühne. 1983 holte ihn die bekannte Schauspielerin und Regisseurin Ruth Drexel (†78) an das Münchner Volkstheater, dem er viele Jahre verbunden blieb.

Mössmer (r.) in seiner Rolle als "Ritter" im Film "Alle lieben Willy Wuff" (1995). © IMAGO / Lindenthaler

Auch in anderen bekannten Serien wie beispielsweise "Kommissar Rex", "Der Bulle von Tölz", "Polizeiruf 110", "Soko München" und "Die Rosenheimcops" hatte er kleine Auftritte.

Zuletzt war der Schauspieler 2020 in der Fernsehserie "WaPo Bodensee" in der Folge "Hart am Wind" und 2023 im ARD-Film "Mein Vater, der Esel und ich" zu sehen. Zwischen seinen TV- und Filmauftritten kehrte Mössmer immer mal wieder auf die Theaterbühne zurück und wirkte zudem an diversen Hörspielproduktionen mit.

Dietmar Mössmer hinterlässt eine Tochter.