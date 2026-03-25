Nach Ehe-Aus: Wieder Frühlingsgefühle bei Moderator Jochen Schropp?
Hamburg - Nach vier Jahren Ehe verkündete Jochen Schropp (47) vor einigen Monaten zunächst eine Pause mit Partner Norman. Doch im Februar 2026 gibt der Moderator schließlich das endgültige Beziehungs-Aus bekannt. Ob sich der 47-Jährige bereits wieder neu verliebt hat?
Als Schropp in der Talksendung "DAS! Rote Sofa" zu Gast war, ließ es sich auch Moderatorin Bettina Tietjen (66) nicht nehmen, einmal genauer nachzufragen. "Hast du Frühlingsgefühle?" möchte die 66-Jährige von dem Podcaster wissen.
"Noch habe ich keine, aber ich hätte auch nichts dagegen welche zu haben muss ich sagen", gesteht Schropp mit einem Grinsen im Gesicht. "Hast du jemanden für mich?", möchte er wissen. Doch die Moderatorin schüttelt den Kopf.
"Aber vielleicht schaut ja jemand zu", macht ihm die 66-Jährige Hoffnung, möglicherweise durch die Talksendung eine neue Liebe zu finden. Ganz so begeistert ist Schropp von dieser Idee jedoch nicht. "Bitte nicht schreiben. Ich möchte die Person gerne im realen Leben vielleicht kennenlernen", appelliert der 48-Jährige an die Zuschauer.
Schropp und Ex-Partner Norman kamen 2018 zusammen. Im März 2022 heiratete das Paar standesamtlich in Berlin, im April folgte eine Zeremonie in Südafrika. Den Glauben an die Liebe habe er dennoch nicht verloren, auch wenn die Beziehung zu seinem Ex-Mann nicht mehr zu retten gewesen sei.
Hintergrund der Trennung: Unter anderem blieb im stressigen Alltag kaum noch Raum für gemeinsame Momente. Auch nach mehreren Monaten Pause gab es jedoch kein Liebes-Comeback mehr.
Jochen Schropp: "Wahnsinniger Liebeskummer" am Filmset
Was den Herzschmerz des Moderators kurz nach der Trennung noch mehr erschwerte: Die Arbeit am Set für den ZDF-Film "Baumgeflüster", in dem Schropp eine Hauptrolle spielt. Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten habe sich der Schauspieler aufgrund seiner Trennung damals in einer emotionalen Lebensphase befunden.
"Mein noch Ehemann und ich haben uns letztes Jahr getrennt und das ist natürlich eine riesen Umstellung, wenn du acht Jahre mit jemandem zusammen bist und auf einmal dann eben nicht mehr", gesteht er, nachdem er gemeinsam mit Tietjen einen Ausschnitt des Films angeschaut hat.
Die Szene zeigt, wie Schropp seinem Schauspiel-Partner im Film einen Heiratsantrag macht. "Am Tag davor ging es mir super und ich habe mich so richtig auf die Szene gefreut, aber dann wachst du morgens auf und dann geht es dir nicht gut. Und ich hatte wahnsinnigen Liebeskummer an dem Tag", erinnert er sich.
An diesem Drehtag sei er zu früh am Set gewesen und ist daraufhin noch eine Stunde im Wald spazieren gegangen. Danach ging es ihm besser. "Und sonst kann man so eine Energie auch immer mit in so eine Szene packen", so Schropp abschließend. Der Film läuft am 29. März 2026 um 20.15 Uhr im ZDF.
Titelfoto: Felix Hörhager/dpa