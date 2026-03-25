Nach Ehe-Aus: Wieder Frühlingsgefühle bei Moderator Jochen Schropp?

Hamburg - Nach vier Jahren Ehe verkündete Jochen Schropp (47) vor einigen Monaten zunächst eine Pause mit Partner Norman. Doch im Februar 2026 gibt der Moderator schließlich das endgültige Beziehungs-Aus bekannt. Ob sich der 47-Jährige bereits wieder neu verliebt hat?

Jochen Schropp (47) plaudert bei "DAS! Rote Sofa" über sein Liebesleben. (Archivfoto) © Felix Hörhager/dpa

Als Schropp in der Talksendung "DAS! Rote Sofa" zu Gast war, ließ es sich auch Moderatorin Bettina Tietjen (66) nicht nehmen, einmal genauer nachzufragen. "Hast du Frühlingsgefühle?" möchte die 66-Jährige von dem Podcaster wissen.

"Noch habe ich keine, aber ich hätte auch nichts dagegen welche zu haben muss ich sagen", gesteht Schropp mit einem Grinsen im Gesicht. "Hast du jemanden für mich?", möchte er wissen. Doch die Moderatorin schüttelt den Kopf.

"Aber vielleicht schaut ja jemand zu", macht ihm die 66-Jährige Hoffnung, möglicherweise durch die Talksendung eine neue Liebe zu finden. Ganz so begeistert ist Schropp von dieser Idee jedoch nicht. "Bitte nicht schreiben. Ich möchte die Person gerne im realen Leben vielleicht kennenlernen", appelliert der 48-Jährige an die Zuschauer.

Schropp und Ex-Partner Norman kamen 2018 zusammen. Im März 2022 heiratete das Paar standesamtlich in Berlin, im April folgte eine Zeremonie in Südafrika. Den Glauben an die Liebe habe er dennoch nicht verloren, auch wenn die Beziehung zu seinem Ex-Mann nicht mehr zu retten gewesen sei.

Hintergrund der Trennung: Unter anderem blieb im stressigen Alltag kaum noch Raum für gemeinsame Momente. Auch nach mehreren Monaten Pause gab es jedoch kein Liebes-Comeback mehr.