Nach "Fame Fighting"-Kampf: Gigi Birofio wird mit heftigem Verdacht über Can Kaplan konfrontiert

Nanu, meint der das ernst? Drei Tage nach dem harten Kampf beim "Fame Fighting"-Event in Bonn schlägt Gigi Birofio ganz ungewohnte Töne an.

Von Maurice Hossinger

Köln - Lange Zeit haben sich Realitystar Gigi Birofio (24) und Can Kaplan (27) via Social Media gezofft, ehe sie sich am vergangenen Samstag beim "Fame Fighting" im Boxring gegenüberstanden. Das scheint nun gewaltige Spuren beim amtierenden Dschungel-Zweiten hinterlassen zu haben.

In seiner Story äußerte sich Gigi Birofio (24) am Montag über den Kampf gegen Can Kaplan (27) und gratulierte seinem starken Gegner. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Gigi Birofio Erst vor wenigen Wochen gerieten die beiden Streithähne im "Sommerhaus der Stars" derart aneinander, dass beide Jungs samt Freundinnen ihre Sachen packen und die kleinste Promi-WG verlassen mussten. Die Folge? Eine Medien-Schlammschlacht, die sich gewaschen hat! Auch Walentina Doronina (23) mischte munter mit und schoss heftig gegen Erzfeind Gigi. Der äußerte sich am gestrigen Montagabend allerdings mit mehr als versöhnlichen Worten über Ring-Kontrahenten Can. "Probs an Can! Er war der beste Kämpfer des Abends. Ich bin echt glücklich, dass ich ihn als Gegner hatte", kamen dem 24-Jährigen über die Lippen. Das klang vor geraumer Zeit noch ganz anders! Als "Lutschpuppe" oder Hund betitelte er den Verlobten von Walentina und zog damit nicht nur ihren, sondern auch den Unmut des 27-Jährigen auf sich.

Gigi Birofio will sich nicht zu Gerüchten über Can Kaplan äußern