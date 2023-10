"Sommerhaus"-Streit eskaliert endgültig: RTL greift ein, zwei Paare müssen gehen!

In Folge 6 vom "Sommerhaus der Stars" eskaliert der Streit zwischen Walentina Doronina (23) und Gigi Birofio (24). RTL muss eingreifen und zieht Konsequenzen.

Von Luisa Buck

Bocholt - In Folge 6 vom "Sommerhaus der Stars" eskaliert der Streit zwischen Walentina Doronina (23) mit ihrem Freund Can Kaplan (27) und Gigi Birofio (24).

Achtung, Spoiler!

Am Lagerfeuer eskaliert in Folge 6 vom "Sommerhaus der Stars" ein Streit, der sich schon angekündigt hatte. © RTL Schon seit Tagen hatten die Beteiligten in den sozialen Netzwerken angedeutet, dass es im Sommerhaus zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sei. In der sechsten Folge zeigte RTL dann schließlich die entsprechenden Szenen am Lagerfeuer: Nachdem Gigi Walentinas Freund Can bei der Nominierung als "Lutschpuppe" bezeichnet hatte, heizte sich die Stimmung am Abend immer weiter auf. Während sich der Rest der Gruppe über die brenzlige Gruppendynamik, über vermeintliche Ausgrenzungen und das Buhlen um Sendezeit stritt, schaukelte sich am Rande auch noch eine weitere Diskussion zwischen Can und Gigi hoch. Das Sommerhaus der Stars Gigi Birofio und Freundin Dana Feist ziehen ins "Sommerhaus der Stars": Das hält Konkurrentin Pia Tillmann davon! Dabei ging auf einmal alles ganz schnell: Zu sehen war, wie Gigi plötzlich ausholte und in Richtung Can boxte. Während er Can verfehlte, erwischte er aber offenbar Walentina, die sich zwischen die beiden Männer gestellt hatte. Nicht nur die anderen Teilnehmenden, sondern auch die Produktion musste eingreifen, um die Streitenden auseinanderzuzerren.

RTL zieht Konsequenzen: "Körperliche Gewalt hat im Sommerhaus keinen Platz"

Walentina Doronina (23) und Can Kaplan (27) sollten eigentlich noch in einer Exit-Challenge antreten. © RTL "Du dreckiger Bastard, Alter. Du hast dein Gesicht vor ganz Deutschland verloren, Frauenschläger!", schrie Walentina Gigi hinterher. Und der bestätigte seinen Fehltritt umgehend: "Dass ich Walentina angepackt habe, war aus Versehen." Im Interview erklärte Walentina anschließend, sie habe Gigis Hand mit voller Wucht an den Kopf bekommen. "Gigi hat einfach die Grenze überschritten, indem er körperliche Gewalt angewendet hat", fasste Tim Toupet (51) die Situation für alle Beteiligten noch einmal zusammen. Das Sommerhaus der Stars Sommerhaus der Stars: Diese drei Paare rücken nach - mit IHNEN hat keiner gerechnet Und auch der Sender erklärte schließlich: "Körperliche Gewalt hat im Sommerhaus keinen Platz." Daher mussten Gigi und seine Freundin Dana die Sendung umgehend verlassen. Mit gepackten Koffern zogen sie noch am Abend aus. Doch immerhin zeigte sich Gigi einsichtig und entschuldigte sich in einem letzten Statement bei Walentina: "So was geht gar nicht. Ich wollte sie auf gar keinen Fall treffen", sagte er.

Nicht nur Gigi Birofio und Dana Feist müssen das "Sommerhaus" verlassen