17.06.2026 06:47 Nach GNTM-Aus: Marlene gibt Laufsteg-Debüt - "Werde lachen wie ein Honigkuchenpferd!"

Vor IHREN Augen feierte Marlene Krüger (20) ihr erstes Laufsteg-Debüt seit ihrer Teilnahme bei "Germany’s Next Topmodel" in diesem Jahr.

Von Madita Eggers, Alice Nägle

Hamburg - Unter dem Motto "Soulmates United" hat das deutsche Mode-Unternehmen "Ernsting's family" seine Herbst- und Winterkollektion 2026 am Dienstagabend im Hamburger "Empire Riverside Hotel" vorgestellt. Neben zahlreichen weiteren Promis war auch das kanadische Supermodel Coco Rocha (37) als Star-Gast mit dabei. Direkt vor ihren Augen feierte Marlene Krüger (20) ihr erstes Laufsteg-Debüt seit ihrer Teilnahme bei "Germany’s Next Topmodel" in diesem Jahr.

Marlene Krüger (20) gut gelaunt vor ihrem ersten großen Job nach GNTM. © Madita Eggers/TAG24 "Ich bin sehr aufgeregt, gerade geht es, aber ich denke allerdings, dass meine Beine gleich wieder zittern werden, wenn ich kurz vor dem Laufsteg stehe", so Marlene gegenüber TAG24 am Rande des Roten Teppichs. Die 20-Jährige belegte bei der diesjährigen GNTM-Staffel den zehnten Platz und musste kurz vor dem Finale gehen. Ihren Karriereplänen als Model hat das jedoch nicht geschadet. "Mein nächster Schritt ist, eine Modelagentur zu finden. Social Media bleibt zwar weiterhin ein Teil meines Lebens und macht mir auch Spaß, aber mein Ziel ist es, Model zu sein und nicht Influencerin", betont Marlene. Unterhaltung Nach Liebes-Aus mit Ryan: Lina Baumann überrascht mit Jobanzeige Bei den Proben für die Show musste die gebürtige Nordrhein-Westfälin immer wieder an ihre Zeit bei GNTM denken, wie sie TAG24 verriet. "Die Choreografien, die Hinweise zu den Abständen, der Umgang mit dem Publikum – das war alles sehr ähnlich." Gleichzeitig sei die Atmosphäre deutlich entspannter gewesen als bei der Casting-Show. Besonders schmunzeln musste Marlene über einen Hinweis der Organisatoren: Die Models sollten auf dem Laufsteg möglichst viel lächeln. "Wer GNTM verfolgt hat, weiß vielleicht, dass ich damals wegen meines 'lachenden Walks' rausgeflogen bin, weil ich zu wenig gelacht habe", so Marlene. "Deshalb fühlt sich das heute wie ein echter Full-Circle-Moment an. Heute werde ich lachen wie ein Honigkuchenpferd!"

Marlene mit einem deutlichen Lächeln bei ihrem Laufsteg-Debüt für "Ernsting's family" in Hamburg. © Madita Eggers/TAG24

Coco Rocha: "Es ist nie eine gute Wahl, die zweite Version von jemand anderem zu sein"

Supermodel Coco Rocha (37) war am Dienstag der Star-Gast. Es war ihr erstes Mal in Hamburg: "Mein erster Eindruck ist sehr gut, vor allem von den Menschen", verriet sie TAG24. © Alice Nägle/TAG24 Coco Rocha, die auf den Titelseiten zahlreicher Modemagazine sowie auf den Laufstegen dieser Welt zu sehen war und als "Queen of Posing" gilt, engagiert sich seit Jahren für junge Talente. Über die Herausforderungen für Nachwuchsmodels sprach die 37-Jährige auch am Rande der Show mit TAG24. Viele junge Talente machen den Fehler, erfolgreichen Vorbildern nacheifern zu wollen. Ihr Rat falle deshalb klar aus: "Es ist nie eine gute Wahl, die zweite Version von jemand anderem zu sein." Stattdessen sollten junge Talente ihren eigenen Weg finden und ihre Individualität bewahren. Unterhaltung Kommen "Die Wilden Hühner" zurück? Autorin hat schon Drehbücher fertig Mindestens ebenso wichtig sei die richtige Haltung zum Beruf. Erfolg könne schnell dazu verleiten, die eigene Bedeutung zu überschätzen. "Ich sage jungen Models immer: 'Es ist schön, wichtig zu sein, aber es ist auch wichtig, nett zu sein'", so Rocha. Hinter jeder Karriere stehe ein Team aus Stylisten, Visagisten, Fotografen und zahlreichen weiteren Mitarbeitern, deren Arbeit oft unsichtbar bleibe. Viele Models würden vergessen, wie viele Menschen zu ihrem Erfolg beitrügen.

GZSZ-Star Ulrike Frank (57, r.) ließ es sich nicht nehmen mit den zwei Supermodels Coco Rocha (37. l.) und Franziska Knuppe (51) in der Front Row ein Selfie zu machen. © Madita Eggers/TAG24

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