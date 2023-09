Nach Scheidung von Ex-Mann Ralf: So ehrlich spricht Cora Schumacher über ihre schlimmste Zeit

Düsseldorf - Jahrelang hat Cora Schumacher (46) die exklusiven Vorteile des Lebens ihres Ex-Mannes Ralf (48) genießen dürfen. Seit acht Jahren ist der Realitystar nunmehr single. Ist schon bald ein Ende in Sicht?

"Ich genieße die Zeit mit mir selbst und arbeite weiter an der Cora, die ich immer sein wollte und bin auf einem guten Weg."

Dann folgte die Knallhart-Scheidung! Und über genau die sprach Cora - die selbst einmal den Weg in den Motorsport suchte - kürzlich vor ihren Fans.

Zwischen 1999 und 2015 gingen die einstige Schwägerin von Formel-1-Legende Michael Schumacher (54) und dessen Bruder Ralf samt Fangeisen am Finger gemeinsam durchs Leben.

Zwischen 1999 und 2015 waren Cora und Ralf neben Corinna und Michael Schumacher DAS Traumpaar der Motorsport-Szene. © Bernd Settnik/dpa

Allerdings in Sachen Liebe will es seit der Trennung ihres vermeintlichen Traummannes Ralf nicht mehr so richtig klappen.

"Ich habe diverse Male danebengegriffen. Aber ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Ich weiß heute, was mir guttut und wer nicht", so Cora.

Besonderes Aufsehen zog die Blondine vor knapp vier Jahren mit der Beziehung zu "Hells Angels"-Rocker Lenox (36) auf sich. Im April 2019 war allerdings schon wieder Schluss...

Seitdem hat die Ex-Frau des ehemaligen BMW-Piloten Ralf eher andere Wege für sich entdeckt - OnlyFans zum Beispiel!

Dort startete sie vor gar nicht allzu langer Zeit so richtig durch, legte vor rund zwei Monaten sogar ihre Verdienste binnen 24 Stunden transparent auf den Tisch.

Von der wahren Liebe träumt die Langenfelderin aber weiterhin. "Auch starke Frauen brauchen manchmal eine Schulter zum Anlehnen. Ich bin allerdings eine harte Nuss. Mein Herz ist nicht einfach zu knacken."