TV-Sensation? 50 Reality-Stars sollen HIER gerade neue Mega-Show drehen

Jenny Elvers (51, l.) und Cora Schumacher (46) standen zuletzt für den "Club der guten Laune" (SAT.1) zusammen vor der TV-Kamera. © Montage: Instagram/Jenny Elvers, Instagram/Cora Schumacher

Seit Anfang August wird angeblich eine komplett neue Reality-Show für den Streamingdienst Amazon Prime gedreht. So berichtet es "Bild".

Demnach sollen gleich 50 Trash-Bekanntheiten nach Frankreich gereist sein, um an dem Geheim-Projekt teilzunehmen.

Der Arbeitstitel lautet angeblich "The Greatest Player" (zu Deutsch: Der größte Spieler). Dahinter verbirgt sich eine Spielshow, in denen die bekannten Kandidatinnen und Kandidaten in mehreren Runden gegeneinander antreten müssen.

Und sie sollen nach Bild-Informationen unter anderem mit dabei sein: Gigi Birofio (24), Walentina Doronina (23), Jenny Elvers (51), Jasmin Herren (44), Giulia Siegel (48), Cora Schumacher (46) und Serkan Yavuz (26)!