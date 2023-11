Nach Teilnahme am "Sommerhaus der Stars": Serien-Star Pia Tillmann übt erhebliche Kritik an RTL

Die Serien-Darstellerin äußerte sich an so mancher Stelle kritisch über den Zusammenschnitt von RTL. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Pia Tillmann

"Da ist mir aufgefallen, dass der Ton von Zico einfach heruntergedreht und der von Hanna aufgedreht wurde", stellte die Soap-Darstellerin fest. "Dabei wären die Vorwürfe von Zico ihr gegenüber auch gar nicht mal so unwichtig gewesen."

Dass nicht nur im "Sommerhaus" selbst, sondern auch in Anwesenheit von Moderatorin Frauke Ludowig (59) enorm viel zu besprechen war, machte auch der Shitstorm um Serkan und Samira deutlich.

Das Gewinnerpaar schoss während der Reunion heftig gegen Zico und Pia. Gemeinsam sollen beide dafür verantwortlich gewesen sein, dass ihn "Nachrichten erreicht haben, die ich euch nicht einen Tag auf dieser Erde wünsche", so der Champion.

Auch in Sachen Maurice (24) hat die 35-Jährige ihre eigene Meinung und hält damit auch in Bezug auf RTL nicht hinterm Berg. "Ich will nicht sagen, dass alles, was er gesagt hat, falsch ist. Aber dann zeig es doch bitte, dass vieles von ihm einfach nicht der Wahrheit entspricht."

Schon in der Vorwoche hatte Teilnehmer Aleks Petrovic (32) ebenfalls Kritik an RTL geübt und dabei von "psychischer Gewalt" gesprochen. Ein Statement des Senders gab es bislang hingegen noch nicht.